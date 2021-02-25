Вакцину від коронавірусу отримали вже всі області України. Найбільше – понад 42 тисячі отримав Київ та Львівська область.

Від сьогодні, 25 лютого, і Харківщина приєдналась до тих областей України, де почали вакцинувати від COVID-19. Детальніше про початок щеплення розповіла в ефірі кореспондентка Анна Черненко.

Важливо Вакцинація від COVID-19 зменшує ризик госпіталізації на понад 80%

За її словами, регіон отримав 30 тисяч 400 доз препарату. У перший день вакцинації мали щепити лише 20 медиків.

Хто став першою вакцинованою

Першою вакцинованою стала лікарка Дилара Гарбуз, яка працює в обласній інфекційній лікарні для дорослих. Вона очолює відділення, де рятують пацієнтів, які потребують кисневої підтримки.

Жінка не хворіла на коронавірус і підтримує процес вакцинації в Україні. Одразу після щеплення вона поспілкувалася з журналістами.

Я одразу погодилася. Вважаю, що вакцина – потрібна. Я не хворіла на COVID-19, але оскільки я працюю з хворими, то хочу захистити і себе, і свою сім’ю,

– розповіла інфекціоністка.

Жодних нарікань після щеплення у лікарки не було. Наразі лише 30 її колег погодилися вакцинуватися цим видом препарату. Серед них – і директор медзакладу. Приблизно пів року тому він перехворів на коронавірус, але все одно вирішив, що вакцинуватися треба.

Початок вакцинації на Харківщині: дивіться відео

Медики очікують на інший препарат

Більшість медиків готові вакцинуватися іншим видом вакцини. Вакцинація не тільки безоплатна, а й добровільна. Водночас можна обрати будь-який препарат з тих, які прибудуть в Україну.

Процес вакцинації розрахований на так звані 4 хвилі. Якщо ті, хто повинні вакцинуватися під час першої хвилі, очікують на інший препарат, вони щеплюватимуться в інші хвилі, якщо вистачатиме вакцини,

– зазначив виконуючий обов'язки директора департаменту охорони здоров'я Харківської обладміністрації Геннадій Бондарчук.

В районах області процес вакцинації почнеться з понеділка, 1 березня. Партії вакцини, яка прибула на Харківщину, вистачить на 15 тисяч 200 людей.