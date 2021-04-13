В Україні почали застосовувати китайську вакцину CoronaVac для боротьби з COVID-19. У Чернігівській та Харківській областях вже отримали перші дози цього препарату.

Голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко розповіла, що в область доставили 3 440 доз вакцини. Наразі у регіоні працюють 2 мобільні групи, які проводять щеплення.

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Вакцинація на Чернігівщині

За словами Коваленко, першочергово вакцину CoronaVac розподіляють серед маломобільних груп. Також вакцинуватимуть вчителів, які беруть участь у проведенні ЗНО.

Голова Чернігівської ОДА заявила, що наразі цим препаратом вже вакцинували 5 осіб. Як вона зазначила, усі вони мають добре самопочуття.

Насправді мало груп підготовлені працювати саме з цією вакциною. Ми цю кількість збільшуємо. Сподіваюся, що найближчим часом все буде відповідно до планів і графіків,

– зауважила вона.

Коваленко також розповіла, що у регіоні є багато людей, які хочуть отримати щеплення.

Яка ситуація у лікарнях

За словами Коваленко, на Чернігівщині значна кількість хворих на коронавірус потребують госпіталізації. Через це у регіоні планують збільшувати кількість місць у лікарнях.

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Голова Чернігівської ОДА також розповіла, що наразі в області є 2 280 ліжок для хворих на COVID-19. Вона додала, що 81% з них забезпечені киснем.

Щеплення від COVID-19 на Харківщині

У Харківській області також вже отримали вакцину CoronaVac. Зокрема, туди доставили 8 520 доз. Однак ще невідомо, коли саме там почнуть вакцинувати людей китайським препаратом.

За словами експертів, препарат CoronaVac дещо відрізняється від Covishield. По-перше, другу дозу препарату потрібно вводити вже через 28 днів, а не через 3 місяці. По-друге, CoronaVac має значно більший термін зберігання – 24 місяці, тоді як Covishield лише пів року.

Кого вакцинуватимуть першочергово

Заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк зазначив, що в області, як і на Чернігівщині, щеплення препаратом CoronaVac першочергово отримають люди, які залучені до проведення ЗНО, маломобільні групи та їхні опікуни.

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Вакцинувати людей на Харківщині будуть 17 мобільних бригад.

Вакцинація на Чернігівщині та Харківщині: дивіться відео

Вакцина CoronaVac: що відомо