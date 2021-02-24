В Україні зробили перше щеплення від COVID-19: фото
24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Горенко Євгену Васильовичу.
Джерело:24 канал
Що відомо про першого вакцинованого
Горенко Євген Васильович – лікар реаніматолог із міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.
Перші 500 тисяч доз вакцини прибули в Україну вчора, до кінця сьогоднішнього дня їх повинні отримати усі області. Згідно з опитуваннями МОЗ, на добровільну вакцинацію зголосилося 30% українських медиків. Загалом до першої хвилі вакцинації потрапляє майже 13 тисяч людей.
До теми 5 актуальних питань про вакцинацію проти коронавірусу в Україні
Вакцинацію продовжать згідно з планом
Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують близько 14 мільйонів українців:
- лютий – квітень 2021 – медичні працівники установ, де лікують COVID-19, та військові, які беруть участь в ООС (367 тисяч людей);
- квітень – травень 2021 – літні люди віком 80+ та працівники первинної медичної допомоги (1,9 мільйона людей);
- травень – червень 2021 – медики інших категорій (363 тисяч людей);
- червень – липень 2021 – люди віком 70−79 років (2,9 мільйона людей);
- липень – серпень 2021 – співробітники структур держбезпеки (640 тисяч людей);
- серпень – вересень 2021 – люди віку 65−69 років (2,3 мільйона людей);
- вересень – жовтень 2021 – співробітники сфери освіти (1,4 мільйона людей);
- жовтень – листопад 2021 – люди віком 60−64 років (2,8 мільйона людей) ;
- листопад – грудень 2021 – інші категорії населення (1,7 мільйона людей).
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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