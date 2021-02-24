24 лютого в Україні розпочалась вакцинація проти коронавірусної хвороби. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Горенко Євгену Васильовичу.

Що відомо про першого вакцинованого

Горенко Євген Васильович – лікар реаніматолог із міста Черкаси, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні.

Перші 500 тисяч доз вакцини прибули в Україну вчора, до кінця сьогоднішнього дня їх повинні отримати усі області. Згідно з опитуваннями МОЗ, на добровільну вакцинацію зголосилося 30% українських медиків. Загалом до першої хвилі вакцинації потрапляє майже 13 тисяч людей.

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Другою вакцинували старшу сестру реанімаційного відділення Нонну Хачатрян. Процедуру щеплення виконувала лікарка мобільної бригади Людмила Доценко. Після уколу за пацієнтами обов'язковий нагляд лікаря протягом 30 хвилин, щоб прослідкувати за можливою реакцією.

CoviShield – що відомо про вакцину CoviShield або Oxford-AstraZeneca виробляє Інститут сироватки Індії (Serum Institute of India). Розробили препарат британсько-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Вакцина стимулює імунну систему виробляти антитіла і налаштовує її для атаки коронавірусного збудника у випадку інфікування SARS-CoV-2.

Вакцинацію продовжать згідно з планом

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують близько 14 мільйонів українців:

лютий – квітень 2021 – медичні працівники установ, де лікують COVID-19, та військові, які беруть участь в ООС (367 тисяч людей);

квітень – травень 2021 – літні люди віком 80+ та працівники первинної медичної допомоги (1,9 мільйона людей);

травень – червень 2021 – медики інших категорій (363 тисяч людей);

червень – липень 2021 – люди віком 70−79 років (2,9 мільйона людей);

липень – серпень 2021 – співробітники структур держбезпеки (640 тисяч людей);

серпень – вересень 2021 – люди віку 65−69 років (2,3 мільйона людей);

вересень – жовтень 2021 – співробітники сфери освіти (1,4 мільйона людей);

жовтень – листопад 2021 – люди віком 60−64 років (2,8 мільйона людей) ;

листопад – грудень 2021 – інші категорії населення (1,7 мільйона людей).



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу