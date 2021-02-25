Стартап Virobnik.ua завоював довіру за пів року: які відомі компанії вже приєдналися

Проєкт українських стартаперів Virobnik.ua дозволяє українцям самим побачити, з чого зроблені продукти харчування. Серед учасників – професійні журналісти, експерти в питаннях захисту прав споживачів і активісти.

Як повідомляє в своєму матеріалі видання MC.today: "Якщо покупець цікавиться якістю якогось товару, то може зайти на сайт проєкту і подивитися коротке відео, в якому команда Virobnik.ua розповість всю правду про виробництво".

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Кожен може побачити, як і з чого роблять продукт, а потім купити його без страху за своє здоров'я. За короткий час до проєкту приєдналися українські та міжнародні бренди, серед них – корпорації Danone, "Біосфера", "СтудіоПак" та інші.

5 головних питань відеоролика

Як повідомляється в матеріалі, правила проєкту одні для всіх – винятків не буває, відеоролик відповідає на 5 головних питань:

Хто робить продукт? Де його виробляють? Яку сировину використовують? В яких умовах зберігають продукт? Як перевіряють його якість?

Крім того, всім товарам, які пройшли перевірку, Virobnik.ua пропонує нанести на пакування QR-код з швидкою посиланням на відео. Хоч великим компаніям складно міняти дизайн, вони на це погоджуються. Наприклад, це зробив Danone на одному зі своїх популярних йогуртів.

Мета проєкту

Як повідомляють автори проєкту, їхня місія:

підвищити рівень знань українців про продукти;

досягти довіри між брендами і покупцями;

виключити фальсифіковану продукцію з продажів;

позбавити від стресу при здійсненні покупок.

"Спочатку ресторани відкрили свої кухні – і це стало правилом хорошого тону. Тепер двері повинні відкрити виробництва. Прозорість стала світовим трендом. Багато українських і міжнародних брендів вже розуміють, що довіра покупців – це їхня перевага", – розповів натхненник проєкту, переможець конкурсу ООН і ЄС на створення кращого журналістського матеріалу з тематики – захист прав споживачів Віталій Єрмак.