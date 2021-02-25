Стартап Virobnik.ua завоював довіру за пів року: які відомі компанії вже приєдналися

Джерело:24 канал
Проєкт українських стартаперів Virobnik.ua дозволяє українцям самим побачити, з чого зроблені продукти харчування. Серед учасників – професійні журналісти, експерти в питаннях захисту прав споживачів і активісти.
Як повідомляє в своєму матеріалі видання MC.today: "Якщо покупець цікавиться якістю якогось товару, то може зайти на сайт проєкту і подивитися коротке відео, в якому команда Virobnik.ua розповість всю правду про виробництво".
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Кожен може побачити, як і з чого роблять продукт, а потім купити його без страху за своє здоров'я. За короткий час до проєкту приєдналися українські та міжнародні бренди, серед них – корпорації Danone, "Біосфера", "СтудіоПак" та інші.
Як повідомляється в матеріалі, правила проєкту одні для всіх – винятків не буває, відеоролик відповідає на 5 головних питань:
Крім того, всім товарам, які пройшли перевірку, Virobnik.ua пропонує нанести на пакування QR-код з швидкою посиланням на відео. Хоч великим компаніям складно міняти дизайн, вони на це погоджуються. Наприклад, це зробив Danone на одному зі своїх популярних йогуртів.
Як повідомляють автори проєкту, їхня місія:
"Спочатку ресторани відкрили свої кухні – і це стало правилом хорошого тону. Тепер двері повинні відкрити виробництва. Прозорість стала світовим трендом. Багато українських і міжнародних брендів вже розуміють, що довіра покупців – це їхня перевага", – розповів натхненник проєкту, переможець конкурсу ООН і ЄС на створення кращого журналістського матеріалу з тематики – захист прав споживачів Віталій Єрмак.