Співзасновник компанії та дослідник в Університеті Дюка Сайлінг Шен зазначає, що хворі на рак чимось схожі на піддослідних кроликів, адже їм доводиться випробовувати різні ліки. І якщо одні не спрацювали, хворі приймають інші.

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Він додає, що навіть з розвитком геноміки сучасна система прогнозування того, спрацюють ліки для пацієнта чи ні, залишається переважно неефективною.

Проблема в тому, що перевірити ефективність ліків можливо лише після того, як ти даси їх пацієнту,

– пояснює Шен.

Тому стартап з Північної Кароліни вирішив знайти спосіб призначати ефективне лікування для кожного онкохворого без необхідності перетворювати їх на піддослідних кроликів.

Втратив дядька через рак

Шен є електроінженером і зовсім не планував займатися дослідженням раку. Коли він ріс у Китаї, його мама хотіла, щоб він став лікарем. Проте майбутній дослідник був категорично проти через смерть дядька від раку.

Я хотів бути якнайдалі від медицини. Було несила дивитися, як він живе з цією хворобою,

– розповідає Шен.

Його думка змінилася, коли через кілька років він прочитав про дослідження з органоїдами. Чоловік вирішив перевірити, чи можна цю технологію застосувати до раку.



Співзасновник компанії Xiling Сайлінг Шен / Фото forbes

Про технологію органоїдів

Органоїди – це мініатюрні версії пухлин, які вирощують у лабораторії із застосуванням зразка генетичного матеріалу з біопсії пацієнта.

Клітини з біопсії розділяють на менші частинки і поміщають у 10 000 крихітних гелевих краплин.

Цей гель схожий на матрицю, що оточує ракові тканини в тілі людини.

На таких органоїдах перевіряють комбінації ліків, щоб знайти найбільш ефективне поєднання.

Це дає нам змогу вирощувати багато-багато копій пухлин, щоб перевіряти на них дію різноманітних ліків дешевше і швидше,

– пояснює Шен.

Стартап, інвестиції та майбутні випробовування

Шен спільно з винахідником технології органоїдів Гансом Клеверс та лікарем-онкологом Девідом Хсу заснували Xiling. Новий метод вже використовують у поточних клінічних випробуваннях лікування колоректального раку та раку грудей.

Згідно з даними компанії, завдяки цій технології можна буде передбачити найкращу комбінацію ліків для конкретного пацієнта протягом 10 днів. Упродовж наступних років компанія планує подати заявку до Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами на схвалення їхнього технологічного рішення.

Крім того, в компанії заявили про отримання 70 мільйонів доларів інвестиційних коштів від фірми Mubadala Capital. За словами Шена, нові інвестиції підуть на клінічні випробування і на проведення досліджень із фармацевтичними компаніями для розвитку й тестування ліків.