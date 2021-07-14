Стартап зі США вирощує ракові пухлини, щоб підібрати ефективні ліки для онкохворих
Згідно зі статистикою приблизно сім з десяти ракових пацієнтів не реагують на лікування з першого разу. Американський стартап Xiling розробив технологію вирощування ракових пухлин, на яких перевіряють широкий спектр комбінацій ліків, щоб знайти найбільш ефективне поєднання.
Співзасновник компанії та дослідник в Університеті Дюка Сайлінг Шен зазначає, що хворі на рак чимось схожі на піддослідних кроликів, адже їм доводиться випробовувати різні ліки. І якщо одні не спрацювали, хворі приймають інші.
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Він додає, що навіть з розвитком геноміки сучасна система прогнозування того, спрацюють ліки для пацієнта чи ні, залишається переважно неефективною.
Проблема в тому, що перевірити ефективність ліків можливо лише після того, як ти даси їх пацієнту,
– пояснює Шен.
Тому стартап з Північної Кароліни вирішив знайти спосіб призначати ефективне лікування для кожного онкохворого без необхідності перетворювати їх на піддослідних кроликів.
Втратив дядька через рак
Шен є електроінженером і зовсім не планував займатися дослідженням раку. Коли він ріс у Китаї, його мама хотіла, щоб він став лікарем. Проте майбутній дослідник був категорично проти через смерть дядька від раку.
Я хотів бути якнайдалі від медицини. Було несила дивитися, як він живе з цією хворобою,
– розповідає Шен.
Його думка змінилася, коли через кілька років він прочитав про дослідження з органоїдами. Чоловік вирішив перевірити, чи можна цю технологію застосувати до раку.
Співзасновник компанії Xiling Сайлінг Шен / Фото forbes
Про технологію органоїдів
- Органоїди – це мініатюрні версії пухлин, які вирощують у лабораторії із застосуванням зразка генетичного матеріалу з біопсії пацієнта.
- Клітини з біопсії розділяють на менші частинки і поміщають у 10 000 крихітних гелевих краплин.
- Цей гель схожий на матрицю, що оточує ракові тканини в тілі людини.
- На таких органоїдах перевіряють комбінації ліків, щоб знайти найбільш ефективне поєднання.
Це дає нам змогу вирощувати багато-багато копій пухлин, щоб перевіряти на них дію різноманітних ліків дешевше і швидше,
– пояснює Шен.
Стартап, інвестиції та майбутні випробовування
Шен спільно з винахідником технології органоїдів Гансом Клеверс та лікарем-онкологом Девідом Хсу заснували Xiling. Новий метод вже використовують у поточних клінічних випробуваннях лікування колоректального раку та раку грудей.
Згідно з даними компанії, завдяки цій технології можна буде передбачити найкращу комбінацію ліків для конкретного пацієнта протягом 10 днів. Упродовж наступних років компанія планує подати заявку до Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами на схвалення їхнього технологічного рішення.
Крім того, в компанії заявили про отримання 70 мільйонів доларів інвестиційних коштів від фірми Mubadala Capital. За словами Шена, нові інвестиції підуть на клінічні випробування і на проведення досліджень із фармацевтичними компаніями для розвитку й тестування ліків.