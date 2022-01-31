Кампанія призначена для дітей, які пропустили або взагалі не щепились від поліомієліту. Нагадаємо, що вакцина передбачена Національним календарем профілактичних щеплень.

Зверніть увагу Календар щеплень від МОЗ: коли вакцинуватися дітям та дорослим

Поліомієліт небезпечний тим, що може викликати невиліковний параліч у невакцинованої або не повністю вакцинованої дитини. Саме тому медики закликають батьків захисти своїх нащадків, зробивши їм щеплення проти цієї хвороби.

Коли почнеться вакцинація

Перший етап кампанії стартує по всій Україні з 1 лютого 2022 року й триватиме 3 тижні. Він зможе уберегти дітей від невиліковного паралічу, якщо ті підхоплять поліовірус.

Кому потрібно вакцинуватись

Вакцинуватись потрібно дітям від 6 місяців до 6 років, які пропустили 1 чи більше доз щеплення. Перед цим батьки повинні проконсультуватись із педіатром або сімейним лікарем.

Календар необхідних профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу

Чим щеплюватимуть

На першому етапі дітей вакцинуватимуть інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) французького виробництва в монодозних чи багатодозних флаконах. У ній є неживі віруси поліо усіх 3 типів. Для проведення цього етапу – держава закупила більше ніж 400 тисяч доз.

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Вакцина ІПВ унеможливлює розвиток клінічних проявів інфекції у випадку проникнення поліовірусу до центральної нервової системи, захищаючи від паралічу. Її вводять внутрішньом'язово в передню поверхню стегна або в дельтоподібний м'яз руки.

Як отримати вакцину

Спочатку ознайомтеся з Національним календарем профілактичних щеплень. Тоді перегляньте дані щеплень, які внесені у медичну картку вашої дитини. Перевірте, чи вона отримала всі щеплення відповідно до віку. Якщо помітили, що якогось не вистачає, зверніться до сімейного лікаря або педіатра.

Важливо. Щеплення від поліомієліту внесені у перелік обов'язкових гарантованих державою. Їх можна отримати безплатно у сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, який має договір із Національною службою охорони здоров'я України.

Що робити, якщо не вакцинувались вчасно

У випадку пропуску якоїсь із доз – не потрібно знову розпочинати серію вакцинації. Треба всього лиш вколоти дози, яких не вистачає.

Куди звертатись, якщо кажуть, що вакцини немає

У випадку, коли вам відмовляють у щепленні або кажуть, що немає вакцини – негайно зверніться до керівника медичного закладу. Якщо результату не буде – до управління охорони здоров'я області. Водночас ознайомитись з даними про наявність вакцин можна на сайті Центру громадського здоров'я.

Що таке поліомієліт Це інфекційне захворювання, яке є небезпечним для життя. Його викликають поліовіруси, що проникають до організму (зазвичай через немиті руки, іноді через заражену воду та їжу). Особливо вразливі до нього діти до 6 років. Здебільшого, ця хвороба протікає непомітно, однак людина продовжує розповсюджувати вірус та заражати інших. У 1 з 200 випадків він спричиняє невиліковний параліч. За статистикою, 5 – 10% з тих, кого паралізувало через поліомієліт, помирають внаслідок ураження паралічем дихальних м'язів. Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиним та безальтернативним захистом є вакцинація.

Спалах поліомієліту в Україні

Наприкінці січня цього року на Закарпатті в малюка виявили поліомієліт. У дитини зафіксували ослаблення рухової активності м'язів ніг. Маленький пацієнт не мав щеплення проти поліомієліту, оскільки сім'я вирішила відмовитись від вакцинації.

На початку листопада 2021 року у цій же області виявили поліомієліт в 5 дітей. Одного з них паралізувало. Зазначається, що всі вони не мали планових щеплень від цього вірусу.

У 1,5 річної дитини з Рівненщини підтвердили поліомієліт – на початку вересня вона потрапила в лікарню з паралічем нижніх кінцівок. Зазначається, що через релігійні переконання батьки свідомо відмовились від обов'язкового щеплення.

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