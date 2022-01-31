Стартує кампанія з вакцинації дітей проти поліомієліту: що мають знати батьки

З 1 лютого розпочинається кампанія МОЗ з вакцинації дітей від невиліковного вірусу – поліомієліту. З осені 2021 року цю недугу почали фіксувати в дітей Рівненської та Закарпатської області – усі вони не мали щеплень.

Кампанія призначена для дітей, які пропустили або взагалі не щепились від поліомієліту. Нагадаємо, що вакцина передбачена Національним календарем профілактичних щеплень.

Зверніть увагу Календар щеплень від МОЗ: коли вакцинуватися дітям та дорослим

Поліомієліт небезпечний тим, що може викликати невиліковний параліч у невакцинованої або не повністю вакцинованої дитини. Саме тому медики закликають батьків захисти своїх нащадків, зробивши їм щеплення проти цієї хвороби.

Коли почнеться вакцинація

Перший етап кампанії стартує по всій Україні з 1 лютого 2022 року й триватиме 3 тижні. Він зможе уберегти дітей від невиліковного паралічу, якщо ті підхоплять поліовірус.

Кому потрібно вакцинуватись

Вакцинуватись потрібно дітям від 6 місяців до 6 років, які пропустили 1 чи більше доз щеплення. Перед цим батьки повинні проконсультуватись із педіатром або сімейним лікарем.

Календар необхідних профілактичних щеплень / Інфографіка 24 каналу

Чим щеплюватимуть

На першому етапі дітей вакцинуватимуть інактивованою поліомієлітною вакциною (ІПВ) французького виробництва в монодозних чи багатодозних флаконах. У ній є неживі віруси поліо усіх 3 типів. Для проведення цього етапу – держава закупила більше ніж 400 тисяч доз.

Читайте також В Україні спалах поліомієліту: як захистити дитину

Вакцина ІПВ унеможливлює розвиток клінічних проявів інфекції у випадку проникнення поліовірусу до центральної нервової системи, захищаючи від паралічу. Її вводять внутрішньом'язово в передню поверхню стегна або в дельтоподібний м'яз руки.

Як отримати вакцину

Спочатку ознайомтеся з Національним календарем профілактичних щеплень. Тоді перегляньте дані щеплень, які внесені у медичну картку вашої дитини. Перевірте, чи вона отримала всі щеплення відповідно до віку. Якщо помітили, що якогось не вистачає, зверніться до сімейного лікаря або педіатра.

Що робити, якщо не вакцинувались вчасно

Щеплення від поліомієліту внесені у перелік обов'язкових гарантованих державою. Їх можна отримати безплатно у сімейного лікаря або педіатра, якщо вони працюють у закладі, який має договір із Національною службою охорони здоров'я України.

У випадку пропуску якоїсь із доз – не потрібно знову розпочинати серію вакцинації. Треба всього лиш вколоти дози, яких не вистачає.

Куди звертатись, якщо кажуть, що вакцини немає

У випадку, коли вам відмовляють у щепленні або кажуть, що немає вакцини – негайно зверніться до керівника медичного закладу. Якщо результату не буде – до управління охорони здоров'я області. Водночас ознайомитись з даними про наявність вакцин можна на сайті Центру громадського здоров'я.

Що таке поліомієліт Це інфекційне захворювання, яке є небезпечним для життя. Його викликають поліовіруси, що проникають до організму (зазвичай через немиті руки, іноді через заражену воду та їжу). Особливо вразливі до нього діти до 6 років. Здебільшого, ця хвороба протікає непомітно, однак людина продовжує розповсюджувати вірус та заражати інших. У 1 з 200 випадків він спричиняє невиліковний параліч. За статистикою, 5 – 10% з тих, кого паралізувало через поліомієліт, помирають внаслідок ураження паралічем дихальних м'язів. Ліків проти поліомієліту не існує. Єдиним та безальтернативним захистом є вакцинація.

Спалах поліомієліту в Україні

Наприкінці січня цього року на Закарпатті в малюка виявили поліомієліт. У дитини зафіксували ослаблення рухової активності м'язів ніг. Маленький пацієнт не мав щеплення проти поліомієліту, оскільки сім'я вирішила відмовитись від вакцинації.

На початку листопада 2021 року у цій же області виявили поліомієліт в 5 дітей. Одного з них паралізувало. Зазначається, що всі вони не мали планових щеплень від цього вірусу.

У 1,5 річної дитини з Рівненщини підтвердили поліомієліт – на початку вересня вона потрапила в лікарню з паралічем нижніх кінцівок. Зазначається, що через релігійні переконання батьки свідомо відмовились від обов'язкового щеплення.

Варте уваги – Як вберегтився від поліомієліту: дивіться відео