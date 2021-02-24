Коронавірус в Росії: померло майже 85 тисяч людей
Станом на 24 лютого у Росії зареєстрували 4 200 902 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 11 749 випадків інфікувань.
Джерело:стопкоронавирус.рф
Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.
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Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1417, Петербурзі (+909), Підмосков'ї (+695), а також у Нижньогородській області (+397).
За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 383 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 84 430.
За цей період одужало 12 218 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 751 562 громадяни.
За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 109,8 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 364 910 громадян.
Коронавірус в Росії: що відомо
- Росія вже довгий час перебуває на 4 місці у світі за кількістю виявлених інфікованих.
- 11 серпня МОЗ Росії видало тимчасову реєстрацію вакцині проти COVID-19 під назвою "Супутник-V".
- Статтю з описом цієї вакцини розкритикували науковці з різних країн світу. Там помітили деякі неточності та копіпаст. Загалом експертів турбує і той факт, що вакцинація груп ризику у РФ почалась до завершення клінічних випробувань.
- З 5 грудня в країні офіційно розпочалась вакцинація професійних груп ризику вищезгаданим препаратом. Щоправда, не щеплять людей з хронічними захворюванням, а також людей молодше 18 років і старше 65.
- Так звана влада Севастополя заявила, що в на початку лютого у місті стартує масова вакцинація проти коронавірусу.
Інформація: worldmeter, sputnikvaccine
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