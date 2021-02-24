Станом на 24 лютого у Росії зареєстрували 4 200 902 хворих на коронавірус. За минулу добу виявили 11 749 випадків інфікувань.

Зазначимо, що Російська статистика захворюваності на коронавірус дещо спотворена, адже країна враховує й окупований український Крим.

До теми: За добу в Україні виявили 2 141 випадок зараження коронавірусом: статистика

Найбільше нових хворих виявили в Москві (+1417, Петербурзі (+909), Підмосков'ї (+695), а також у Нижньогородській області (+397).

За минулу добу внаслідок коронавірусу у Росії померла 383 людина. Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 84 430.

За цей період одужало 12 218 хворих. Загалом від початку пандемії хворобу подолали 3 751 562 громадяни.

За даними Росспоживнагляду, від початку 2020 року в Росії провели понад 109,8 мільйона тестів на коронавірус. Зараз в Росії хворіє 364 910 громадян.

Коронавірус в Росії: що відомо