Статистика COVID-19: як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізовано 4 947 людей, 202 хворих, на жаль, померли від ускладнень коронавірусу. Водночас видужали 4 591 особа.

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Лабораторії здійснили 80789 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

  • методом ПЛР – 63 319,
  • методом ІФА – 9 657,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 35023.

COVID-19 в областях: добовий приріст хворих

  • Київ – 456 випадків;
  • Вінницька область – 270 випадків;
  • Волинська область – 284 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1 332 випадки;
  • Донецька область – 816 випадків;
  • Житомирська область – 860 випадків;
  • Закарпатська область – 129 випадків;
  • Запорізька область – 927 випадків;
  • Івано-Франківська область – 290 випадків;
  • Київська область – 391 випадок;
  • Кіровоградська область – 78 випадків;
  • Луганська область – 213 випадків;
  • Львівська область – 816 випадків;
  • Миколаївська область – 237 випадків;
  • Одеська область – 753 випадки;
  • Полтавська область – 739 випадків;
  • Рівненська область – 230 випадків;
  • Сумська область – 681 випадок;
  • Тернопільська область – 514 випадків;
  • Харківська область – 1 492 випадки;
  • Херсонська область – 709 випадків;
  • Хмельницька область – 655 випадків;
  • Черкаська область – 274 випадки;
  • Чернівецька область – 579 випадків;
  • Чернігівська область – 330 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Статистика вакцинації

Впродовж доби імунізували проти коронавірусу 34 897 людей, зокрема 19 703 людини отримали першу дозу вакцини, натомість 15 194 людини – другу дозу.