Статистика COVID-19: як змінилась ситуація за добу

До лікарень госпіталізовано 4 947 людей, 202 хворих, на жаль, померли від ускладнень коронавірусу. Водночас видужали 4 591 особа.

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Лабораторії здійснили 80789 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:

методом ПЛР – 63 319,

методом ІФА – 9 657,

досліджень експрес-тестами на антиген – 35023.

Загальна статистика коронавірусу Від початку пандемії в Україні захворіли 2 610 899 людей. Станом на 15 жовтня одужали 2 316 582 людей. Жертвами коронавірусу стали 60 137 мешканців країни.

COVID-19 в областях: добовий приріст хворих

Київ – 456 випадків;

Вінницька область – 270 випадків;

Волинська область – 284 випадки;

Дніпропетровська область – 1 332 випадки;

Донецька область – 816 випадків;

Житомирська область – 860 випадків;

Закарпатська область – 129 випадків;

Запорізька область – 927 випадків;

Івано-Франківська область – 290 випадків;

Київська область – 391 випадок;

Кіровоградська область – 78 випадків;

Луганська область – 213 випадків;

Львівська область – 816 випадків;

Миколаївська область – 237 випадків;

Одеська область – 753 випадки;

Полтавська область – 739 випадків;

Рівненська область – 230 випадків;

Сумська область – 681 випадок;

Тернопільська область – 514 випадків;

Харківська область – 1 492 випадки;

Херсонська область – 709 випадків;

Хмельницька область – 655 випадків;

Черкаська область – 274 випадки;

Чернівецька область – 579 випадків;

Чернігівська область – 330 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Статистика вакцинації

Впродовж доби імунізували проти коронавірусу 34 897 людей, зокрема 19 703 людини отримали першу дозу вакцини, натомість 15 194 людини – другу дозу.