Статистика COVID-19: як змінилась ситуація за добу
До лікарень госпіталізовано 4 947 людей, 202 хворих, на жаль, померли від ускладнень коронавірусу. Водночас видужали 4 591 особа.
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Лабораторії здійснили 80789 тестувань на виявлення коронавірусної інфекції, зокрема:
- методом ПЛР – 63 319,
- методом ІФА – 9 657,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 35023.
COVID-19 в областях: добовий приріст хворих
- Київ – 456 випадків;
- Вінницька область – 270 випадків;
- Волинська область – 284 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 332 випадки;
- Донецька область – 816 випадків;
- Житомирська область – 860 випадків;
- Закарпатська область – 129 випадків;
- Запорізька область – 927 випадків;
- Івано-Франківська область – 290 випадків;
- Київська область – 391 випадок;
- Кіровоградська область – 78 випадків;
- Луганська область – 213 випадків;
- Львівська область – 816 випадків;
- Миколаївська область – 237 випадків;
- Одеська область – 753 випадки;
- Полтавська область – 739 випадків;
- Рівненська область – 230 випадків;
- Сумська область – 681 випадок;
- Тернопільська область – 514 випадків;
- Харківська область – 1 492 випадки;
- Херсонська область – 709 випадків;
- Хмельницька область – 655 випадків;
- Черкаська область – 274 випадки;
- Чернівецька область – 579 випадків;
- Чернігівська область – 330 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
Статистика вакцинації
Впродовж доби імунізували проти коронавірусу 34 897 людей, зокрема 19 703 людини отримали першу дозу вакцини, натомість 15 194 людини – другу дозу.