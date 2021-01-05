В окупованому Криму станом на ранок 5 січня зареєстровано 203 нові випадки інфікування коронавірусом. Водночас за останню добу внаслідок хвороби на півострові померли 7 пацієнтів.

У Севастополі за добу коронавірусну хворобу виявили у 88 людей, також зарестровано 8 смертей. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Читайте також Новини про коронавірус 5 січня: тривалі симптоми хвороби, головне про вакцинацію у світі

Що відомо про коронавірус у Криму

Як зазначає видання з посиланням на пресслужбу російського Мінохоронздоров'я, за минулу добу в Криму померли 7 пацієнтів з коронавірусом. Всього від початку пандемії, за даними відомства, на півострові померли 547 осіб.

Амбулаторне лікування проходять 3531 особа, стаціонарне – 3024, ізольовано в обсерваторах – 3. Всього виявлено 26 477 ковід-позитивних. Виписано після одужання – 20791,

– мовиться у повідомленні.

Коронавірус у Севастополі

У російському уряді Севастополя повідомили про 88 нових випадків інфікування COVID-19 за добу, водночас одужали 64 людини.

Окрім того, від коронавірусу померли 8 осіб у віці від 45 до 89 років. Зазначається, що у всіх випадках перебіг хвороби був ускладнений важкими хронічними захворюваннями.

На стаціонарному лікуванні перебуває 175 людей з підтвердженим COVID-19. У відділеннях для лікування легких форм – 207 осіб, на амбулаторному лікуванні – 596.

Всього від початку пандемії в Севастополі на коронавірус захворіли 7 194 людини. З них одужали 6 635 осіб, померли – 253.

Зверніть увагу! Дані російської влади Криму і Севастополя щодо захворюваності на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. За твердженням правозахисників, ця статистика суттєво занижена і не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.