Від коронавірусу у 2020 році померло удвічі більше українців, ніж від грипу та пневмонії
Впродовж 2020 року в Україні померло 616 835 мешканців України. А в останній місяць року, тобто у грудні, з життя пішли 67 663 людини.
Джерело:Держстат
Найпоширенішою причиною смерті в Україні є серцево-судинні хвороби. На жаль, 2020 рік не став виключенням.
До теми У 2020 році в Україні померла рекордна кількість людей за останні 5 років
Причини смерті українців у 2020 році
- Внаслідок хвороб органів дихання померли 16 705 мешканців України (11 358 через грип та пневмонію);
- Внаслідок коронавірусу COVID-19 – 20 709;
- Від туберкульозу померло 2 886 людей;
- Внаслідок ВІЛ – 2 868;
- Від хвороб органів травлення померло 24 215 людей, а 1 980 з них через алкогольну хворобу печінки;
- Від хвороб шкіри та підшкірної клітковини 540;
- Через хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини – 416;
- Хвороби сечостатевої системи забрали життя 2 661 людини;
- Вагітність, пологи та післяпологовий період – 50;
- Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді – 1 168;
- Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії – 944;
- Внаслідок онкологічних захворювань з життя пішли 77 862 українці;
- Внаслідок хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму – 194;
- Ендокринних хвороб, розладів харчування та порушення обміну речовин – 2 333, з них через цукровий діабет – 2 116;
- Розладів психіки та поведінки – 976, 736 з яких через вживання алкоголю;
- Хвороб нервової системи – 4 345.
Натомість хвороби систем кровообігу забрали життя 408 721 українців. Найпоширенішою причиною смерті стала ішемічна хвороба серця – 284 997. Внаслідок цереброваскулярних хвороб померли 78 140 людей, а внаслідок алкогольної кардіоміопатії – 3 597.
Ще 20 087 людей померли внаслідок хвороб, не класифікованих в інших рубриках. Натомість через зовнішні причини смерті померло 28 062 людини. На жаль, більшість з них (6 092) через навмисні самоушкодження.
Поділитися новиною