Впродовж 2020 року в Україні померло 616 835 мешканців України. А в останній місяць року, тобто у грудні, з життя пішли 67 663 людини.

Найпоширенішою причиною смерті в Україні є серцево-судинні хвороби. На жаль, 2020 рік не став виключенням.

До теми У 2020 році в Україні померла рекордна кількість людей за останні 5 років

Натомість COVID-19, в існування якого досі не вірять багато людей, забрав більше життів ніж грип, туберкульоз та ВІЛ.

Причини смерті українців у 2020 році