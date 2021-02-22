Від коронавірусу у 2020 році померло удвічі більше українців, ніж від грипу та пневмонії

22 лютого 2021 , 16:50
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Джерело:

Держстат

Впродовж 2020 року в Україні померло 616 835 мешканців України. А в останній місяць року, тобто у грудні, з життя пішли 67 663 людини.

Найпоширенішою причиною смерті в Україні є серцево-судинні хвороби. На жаль, 2020 рік не став виключенням.

До теми У 2020 році в Україні померла рекордна кількість людей за останні 5 років

Натомість COVID-19, в існування якого досі не вірять багато людей, забрав більше життів ніж грип, туберкульоз та ВІЛ.

Причини смерті українців у 2020 році

  • Внаслідок хвороб органів дихання померли 16 705 мешканців України (11 358 через грип та пневмонію);
  • Внаслідок коронавірусу COVID-19 – 20 709;
  • Від туберкульозу померло 2 886 людей;
  • Внаслідок ВІЛ – 2 868;
  • Від хвороб органів травлення померло 24 215 людей, а 1 980 з них через алкогольну хворобу печінки;
  • Від хвороб шкіри та підшкірної клітковини 540;
  • Через хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини – 416;
  • Хвороби сечостатевої системи забрали життя 2 661 людини;
  • Вагітність, пологи та післяпологовий період – 50;
  • Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді – 1 168;
  • Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії – 944;
  • Внаслідок онкологічних захворювань з життя пішли 77 862 українці;
  • Внаслідок хвороб крові, кровотворних органів та окремих порушень із залученням імунного механізму – 194;
  • Ендокринних хвороб, розладів харчування та порушення обміну речовин – 2 333, з них через цукровий діабет – 2 116;
  • Розладів психіки та поведінки – 976, 736 з яких через вживання алкоголю;
  • Хвороб нервової системи – 4 345.

Натомість хвороби систем кровообігу забрали життя 408 721 українців. Найпоширенішою причиною смерті стала ішемічна хвороба серця – 284 997. Внаслідок цереброваскулярних хвороб померли 78 140 людей, а внаслідок алкогольної кардіоміопатії – 3 597.

Ще 20 087 людей померли внаслідок хвороб, не класифікованих в інших рубриках. Натомість через зовнішні причини смерті померло 28 062 людини. На жаль, більшість з них (6 092) через навмисні самоушкодження.