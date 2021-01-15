Скільки військових підхопили коронавірус: статистика захворювання
За добу 14 січня у лавах ЗСУ виявили 55 нових випадків інфікування коронавірусом. Таким чином зараз на COVID-19 хворіє 841 український військовий. На жаль, недуга вже встигла забрати 38 життів.
Що відомо про нові випадки COVID-19 у ЗСУ
За час пандемії одужали 13 975 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.
Читайте також Коронавірус в Україні: за добу виявили 8 199 інфікованих
На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 21 особа. У 6 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчих три доби.
З 55 нових хворих до лікарень потрапили 11 осіб. Де вони лікуються:
- Житомирський військовий госпіталь – 3 військовослужбовці;
- 59 та 66 військові мобільні госпіталі – по 2 військовослужбовці;
- Військово-медичний клінічний центр Західного та Південного регіону, 65 військовий мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю;
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 1 працівник ЗСУ.
Медики зазначають, що стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.
Більшість нових хворих лікуються вдома
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 44 особи:
- Київська область – 12 військовослужбовців та 3 працівники ЗСУ;
- Львівська область – 7 військовослужбовців та 1 працівник ЗСУ;
- Рівненська область – 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;
- Миколаївська область – 2 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ;
- Одеська та Житомирська області – по 3 військовослужбовцеві;
- Хмельницька та Донецька області – по 2 військовослужбовці;
- Дніпропетровська, Закарпатська, Чернівецька та Херсонська області – по 1 військовослужбовцю.
Поділитися новиною