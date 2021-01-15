За час пандемії одужали 13 975 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил ЗСУ.

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На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 21 особа. У 6 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчих три доби.

З 55 нових хворих до лікарень потрапили 11 осіб. Де вони лікуються: