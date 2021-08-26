Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Карантин, за його словами, стосується саме питання вакцинації.

До теми В Україні найменший відсоток вакцинованого населення у Європі, – Ковтонюк

"Вона (вакцина – 24 канал) доводить свою дієвість, ефективність та безпечність. Звичайно, ставка на вакцинацію. Якщо говорити про модифікації карантину, карантин вихідного дня, наприклад, свого часу ми не рекомендували вводити його", – зазначив Ганиченко.

Результати карантину не були вирішальними

Він пояснив, що причиною відповідного рішення була відсутність досліджень, принаймні у КШЕ, які б вказували на те, що вибіркові обмеження є ефективними. Тобто якби при запровадженні карантину вихідного дня основна частка передавання вірусу припадала на будні – то це б не було дієвим методом, зауважив Ганиченко.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ додав, що карантин вихідного дня дав свій позитивний вклад, але він не був вирішальним або переломним у період осені 2020 року.

Юрій Ганиченко про карантин вихідного дня: дивіться відео 24 каналу

Ситуація довкола COVID-19 в Україні: останні новини