Ставка на вакцинацію, – у КШЕ розповіли, чи потрібен Україні карантин вихідного дня
Джерело:24 канал
Штам коронавірусу Дельта продовжує ширитись Україною. Проте додаткові карантинні обмеження наразі можуть не показати ефективність.
Про це в ефірі 24 каналу розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко. Карантин, за його словами, стосується саме питання вакцинації.
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"Вона (вакцина – 24 канал) доводить свою дієвість, ефективність та безпечність. Звичайно, ставка на вакцинацію. Якщо говорити про модифікації карантину, карантин вихідного дня, наприклад, свого часу ми не рекомендували вводити його", – зазначив Ганиченко.
Результати карантину не були вирішальними
Він пояснив, що причиною відповідного рішення була відсутність досліджень, принаймні у КШЕ, які б вказували на те, що вибіркові обмеження є ефективними. Тобто якби при запровадженні карантину вихідного дня основна частка передавання вірусу припадала на будні – то це б не було дієвим методом, зауважив Ганиченко.
Керівник Центру економіки охорони здоров'я КШЕ додав, що карантин вихідного дня дав свій позитивний вклад, але він не був вирішальним або переломним у період осені 2020 року.
Юрій Ганиченко про карантин вихідного дня: дивіться відео 24 каналу
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