Ставлення матері серйозно впливає на фізичне та психічне здоров'я дитини

Дослідники зі США з'ясували, що добрі стосунки з мамою та спокійна домашня атмосфера позитивно впливає на вагу дітей, а також на їхню поведінку, успіхи у навчанні, майбутню кар'єру та загалом на здоров'я.

ВООЗ називає дитяче ожиріння однією з найсерйозніших проблем, які має суспільство у 21 столітті, а боротьбу з ним – важливим завданням. Вважається, що дитина має ожиріння, якщо її індекс маси тіла (ІМТ) перевищує показники 95% інших дітей того ж віку та статі.

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Любов матері впливає на здоров'я дітей

Нове дослідження американських вчених показало, що діти, які у ранньому віці позитивно взаємодіють з батьками чи опікунами, мають менший ризик ожиріння.

Важливими критеріями відносин експерти назвали емоційну турботу матері, чуйність та спокійну домашню атмосферу. Вчені стверджують, що теплі стосунки у сім'ї були захисними факторами, навіть коли діти стикалися з бідністю чи материнською депресією.

У роботі було проаналізовано дані 1077 пар мати-дитина з бази Національного інституту здоров'я дитини та розвитку людини у США. Експерти наголошують, що добрі сімейні стосунки також впливають на поведінку дітей, успіхи у навчанні, кар'єру та здоров'я.

Дослідження у галузі виховання дітей показали, що типи сімейних відносин впливають на поведінку дітей, успіхи у навчанні, кар'єру та, що не дивно, на здоров'я, а також захищають від ожиріння. При цьому вони не пов'язані з їжею або дієтою. Приємно усвідомлювати, що, створюючи любляче та безпечне середовище, ми можемо знизити ризик дитячого ожиріння,

– зазначили науковці.

Наслідки ожиріння

Ожиріння в дитинстві може завдати шкоди організму у різний спосіб.

Діти з ожирінням найчастіше мають: