В одній з лікарень Херсона зафіксували збільшення кількості інфікованих на коронавірус. В обласній державній адміністрації вже повідомили про розслідування причин спалаху COVID-19.

Різке поширення інфекції може бути спричинене або через хворих, яких протестували у неналежний спосіб або безпосередньо медичним персоналом. Директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА Віктор Короленко повідомив, що причину спалаху встановлюють.

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"Стався спалах коронавірусної інфекції як серед людей, що перебувають там (в лікарні – 24 канал) на лікуванні, так і серед медичних працівників", – завив Віктор Короленко.

Він повідомив, що всього виявили 55 позитивних випадків коронавірусу, зокрема у 30 пацієнтів та 25 співробітників лікарні.

Сьогодні була проведена термінова медична комісія обласної ради, де ініційовано звернення до обласної державної адміністрації щодо проведення службового розслідування,

– зазначив директор департаменту здоров'я Херсонської ОДА.

Що передбачає розслідування у лікарні

За його словами, щодо протиепідемічних заходів, які мають бути у закладі охорони здоров'я є чітко виписаний і виданий наказ ще з травня 2020 року.

"Будемо насамперед перевіряти використання засобів індивідуального заходу і чому розповсюдження йде саме не в одному відділенні, а у декількох одразу — 7 відділеннях обласної клінічної лікарні", – сказав Віктор Короленко.

Водночас він додав, що службове розслідування можуть закінчити протягом двох днів, після чого нададуть відповідні висновки. Наразі в ОДА Херсона працюють над тим, щоб хворі, які перебувають в обласній лікарні отримали своє лікування, пояснив Короленко.

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