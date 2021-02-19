Степан Вознюк два кілометри тягнув на собі пацієнта через кучугури і став зіркою соцмереж. Втім він зі скромністю зазначає: якби не сусідки, нічого б йому не вдалося.

Журналісти поспілкувалися із героїчним фельдшером і дізналися про те, як йому вдалося протащити кволого пацієнта через сніг.

Нагадаємо На Рівненщині фельдшер ніс пацієнта на спині повз замети понад 2 кілометри

"Туди навіть коні не їздять"

16 лютого Степан Вознюк отримав на робочий планшет екстрений виклик про хворого з судомами. Разом із водієм він поїхав за вказаною адресою у селі Воронів. Туди, де жив пацієнт, дороги зовсім замело, як казали місцеві: туди навіть коні не могли доїхати.

Оцінивши ситуацію, фельдшер подзвонив у ДСНС і на лінію швидкої і сказав, що застряг. Рятувальники з місцевої пожежної команди відповіли, що зі своєю технікою нічим допомогти не зможуть. Фельдшер телефонував сільській старості, яка намагалась допомогти. Також звернувся до чоловіків, які стояли на сільській вулиці, щоб допомогли з кіньми або трактором. Однак вони відмовилися та послались на великі замети.

Сміливі сусідки

На відміну від них готовою їхати була сусідка хворого Оксана Веремчук. Вона почула, що ніхто не може допомогти лікарю і сказала, що піде готувати своїх коней.

Сусідка Алла Вертелецька розповіла, що хворий – людина з інвалідністю з дитинства І групи, має ДЦП. У нього почалися судоми. Лікар порадив, щоб йому поміряли температуру, тиск. Алла через поле прибігла назустріч. Степан Вознюк згадує, що провалювався у кучугурах, які були подекуди більше метра.

Коли дістався до хворого, то зробив йому ін'єкції, з тяжкого перевів у стан середньої важкості. Медик також виявив у пацієнта запалення легень з лівого боку. Хворого потрібно було госпіталізувати, але авто була далеко.

Кажу, будемо госпіталізувати, правда – не знаю як. Ми почали тягнути з хати, тягнули через бархани до возу,

– розповідає фельдшер.

Прийшла Оксана Вертелецька, яка вигнала коней, але не змогла дістатися під хату. Медик разом із жінками тягнули хворого до воза: на носилках та власній спині через високі кучугури снігу. Коні часто застрягали у снігу і тягнути доводилось їх, але фельдшер з хворим і жінками дісталися до швидкої. Пацієнта завезли до Гощанської районної лікарні.

Фельдшер і депутат

Степан Вознюк – депутат двох скликань Гощанської районної ради. Тепер є депутатом селищної. Каже, ініціюватиме подяку для жінок, які допомогли. Переконує, що без їхньої допомоги йому б не вдалося врятувати хворого.

Після військової служби Степан Вознюк уже 31 рік працює фельдшером швидкої допомоги, має вищу кваліфікаційну категорію.