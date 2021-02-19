Фельдшер з Рівненщини про порятунок хворого: Без сусідок нічого б не вдалося

Джерело:ВВС News Україна
Степан Вознюк два кілометри тягнув на собі пацієнта через кучугури і став зіркою соцмереж. Втім він зі скромністю зазначає: якби не сусідки, нічого б йому не вдалося.
Журналісти поспілкувалися із героїчним фельдшером і дізналися про те, як йому вдалося протащити кволого пацієнта через сніг.
Нагадаємо На Рівненщині фельдшер ніс пацієнта на спині повз замети понад 2 кілометри
16 лютого Степан Вознюк отримав на робочий планшет екстрений виклик про хворого з судомами. Разом із водієм він поїхав за вказаною адресою у селі Воронів. Туди, де жив пацієнт, дороги зовсім замело, як казали місцеві: туди навіть коні не могли доїхати.
Оцінивши ситуацію, фельдшер подзвонив у ДСНС і на лінію швидкої і сказав, що застряг. Рятувальники з місцевої пожежної команди відповіли, що зі своєю технікою нічим допомогти не зможуть. Фельдшер телефонував сільській старості, яка намагалась допомогти. Також звернувся до чоловіків, які стояли на сільській вулиці, щоб допомогли з кіньми або трактором. Однак вони відмовилися та послались на великі замети.
На відміну від них готовою їхати була сусідка хворого Оксана Веремчук. Вона почула, що ніхто не може допомогти лікарю і сказала, що піде готувати своїх коней.
Сусідка Алла Вертелецька розповіла, що хворий – людина з інвалідністю з дитинства І групи, має ДЦП. У нього почалися судоми. Лікар порадив, щоб йому поміряли температуру, тиск. Алла через поле прибігла назустріч. Степан Вознюк згадує, що провалювався у кучугурах, які були подекуди більше метра.
Коли дістався до хворого, то зробив йому ін'єкції, з тяжкого перевів у стан середньої важкості. Медик також виявив у пацієнта запалення легень з лівого боку. Хворого потрібно було госпіталізувати, але авто була далеко.
Кажу, будемо госпіталізувати, правда – не знаю як. Ми почали тягнути з хати, тягнули через бархани до возу,
– розповідає фельдшер.
Прийшла Оксана Вертелецька, яка вигнала коней, але не змогла дістатися під хату. Медик разом із жінками тягнули хворого до воза: на носилках та власній спині через високі кучугури снігу.
Коні часто застрягали у снігу і тягнути доводилось їх, але фельдшер з хворим і жінками дісталися до швидкої. Пацієнта завезли до Гощанської районної лікарні.
Степан Вознюк – депутат двох скликань Гощанської районної ради. Тепер є депутатом селищної. Каже, ініціюватиме подяку для жінок, які допомогли. Переконує, що без їхньої допомоги йому б не вдалося врятувати хворого.
Після військової служби Степан Вознюк уже 31 рік працює фельдшером швидкої допомоги, має вищу кваліфікаційну категорію.