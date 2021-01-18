Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що окрім тестування на ПЛР, в Україні є можливість тестування на антигени – це експрес-тести, тобто отримати результат можна оперативно.

Переваги тестів на антиген

У МОЗ закликали українців діагностуватись на коронавірус при будь-яких симптомах ГРВІ. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 18 січня, повідомляє 24 канал.

Читайте також COVID-19 в Україні: понад 3 тисячі захворіли, 5 тисяч – видужали

У сімейних лікарів, окрім направлення на ПЛР-тестування, є можливість отримати експрес-тест на антиген,

– розповів Максим Степанов.

Тест на антиген – що це? Швидкий імунохроматографічний тест для якісного виявлення антигенів коронавірусу (SARS-CoV-2) у мазках з носогорла осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію. Антигени коронавірусу виявляють у зразках з верхніх дихальних шляхів в гостру фазу інфекції впродовж 5-7 днів після появи перших симптомів гострого респіраторного захворювання.

Понад 2 тисячі мобільних пунктів

Крім того, в Україні діють мобільні пункти тестування, які теж дозволяють діагностувати COVID-19.

Окрім цього існують пункти тестування, їх в Україні 2 373 – вони верифіковані Міністерством охорони здоров'я, тобто ми чітко відстежуємо їх,

– запевнив очільник МОЗ.

Яка ситуація з тестуванням наразі

Якщо порівнювати з даними за позаминулий тиждень (41 063), то кількість нових хворих знизилася на 3,5 тисячі.

Водночас кількість ПЛР-тестів, зроблених за тиждень, становить 182 437. На позаминулому тижні їх було зроблено 160 927.

Максим Степанов також повідомив, що за минулий тиждень було госпіталізовано 13 555 людей. Це майже на 1,5 тисячі менше, ніж було позаминулого тижня (15 110).

За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 1 мільйон 163 тисячі 716 людей. З них станом на 18 січня видужали 871 196 пацієнтів, померли внаслідок ускладненого перебігу недуги 20 869 хворих.



Як підготуватися до ПЛР-тестування / Інфографіка 24 каналу