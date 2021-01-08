У період 8 по 24 січня в Україні діє локдаун. Цей відрізок часу збігається з інкубаційним періодом коронавірусу.

Карантин посилили, адже після святкування новорічних свят в Україні очікується зростання захворюваності. Про це під час брифінгу 8 січня розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

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Як пояснив Степанов, дати 8 – 24 січня обрали не просто так. Річ у тім, що цей період відповідає закінченню інкубаційного періоду коронавірусу у людей, які могли заразитися під час новорічних свят.

Максим Степанов “Я думаю, що всім зрозуміло, що, коли є масове скупчення людей під час новорічних свят кількість інфікованих зростає... Цей інкубаційний період – 14 днів – якраз буде припадати на дію посилених обмежувальних заходів”.

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Заборонена робота кафе, ресторанів і барів. Дозволена тільки доставка та робота на виніс.

Не працюватимуть й магазини непродовольчих товарів – можна лише доставляти.

Робота кінотеатрів, фітнес-клубів, спортзалів, театрів, торгово-розважальних центрів теж припинилася. Заклади можуть працювати лише у випадках торгівлі продуктами харчування, ліками, ветеринарними препаратами, товарами особистої гігієни та побутової хімії,

Всі освітні заклади, крім дитячих садків, пішли на канікули.

Не буде розважальних, спортивних, культурних й інших масових заходів. Спортивні заходи можна проводити професійним командам, але без глядачів.

Не можна проводити різдвяні ярмарки.



Карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу