Мені аж соромно, – Степанов про причини відставання вакцинації в Україні від плану
Україна майже вдвічі відстає від розробленого урядом плану вакцинації. Це визнав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, а також і пояснив, чому так сталося.
Джерело:"Радіо Свобода"
Серед важливих причин міністр назвав "організаційні моменти" – наприклад, проблеми з пунктами вакцинації. Але є й такі, які Степанову було й соромно озвучувати.
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Україна відстає від плану вакцинації майже удвічі
"Ми відстаємо майже у два рази, трохи менше – в 1,8 раза, від того плану, який ми намітили", – визнав Максим Степанов. І додав, що перший етап урядового плану ще не завершено, хоч і другий вже почався.
Ми одночасно йдемо. Ми це передбачали відразу, що ми будемо розгортати разом перший і другий етапи,
– сказав глава МОЗ.
Як пояснюють відставання від плану вакцинації
Міністр розповів, які причини (чи виправдання) йому доводилося чути від відповідальних за організацію процесу людей. Наприклад, як вони пояснюють, чому у певному регіоні замість запланованих 23 відкрили тільки 4 пункти щеплення.
Вони називали такі причини, що мені аж соромно… Там купа всякого абсурду!
– сказав Степанов.
Ось причини, які, за словами Степанова, йому озвучували:
- "Не встигли".
- "Не було охочих".
- "Ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця".
- "Не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+".
- "А ми вирішили, що будемо поступово відкривати".
- "А в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину".
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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