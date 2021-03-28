Мені аж соромно, – Степанов про причини відставання вакцинації в Україні від плану

Україна майже вдвічі відстає від розробленого урядом плану вакцинації. Це визнав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, а також і пояснив, чому так сталося.

Серед важливих причин міністр назвав "організаційні моменти" – наприклад, проблеми з пунктами вакцинації. Але є й такі, які Степанову було й соромно озвучувати.

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Україна відстає від плану вакцинації майже удвічі

"Ми відстаємо майже у два рази, трохи менше – в 1,8 раза, від того плану, який ми намітили", – визнав Максим Степанов. І додав, що перший етап урядового плану ще не завершено, хоч і другий вже почався.

Ми одночасно йдемо. Ми це передбачали відразу, що ми будемо розгортати разом перший і другий етапи,

– сказав глава МОЗ.

Як пояснюють відставання від плану вакцинації

Міністр розповів, які причини (чи виправдання) йому доводилося чути від відповідальних за організацію процесу людей. Наприклад, як вони пояснюють, чому у певному регіоні замість запланованих 23 відкрили тільки 4 пункти щеплення.

Вони називали такі причини, що мені аж соромно… Там купа всякого абсурду!

– сказав Степанов.

Ось причини, які, за словами Степанова, йому озвучували:

"Не встигли".

"Не було охочих".

"Ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця".

"Не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+".

"А ми вирішили, що будемо поступово відкривати".

"А в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину".

в Україні за добу 26 березня зробили 17 939 щеплень проти коронавірусу, і це навіть менше, ніж днем раніше. Загалом вакцинували за понад місяць менше за 200 000 людей.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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