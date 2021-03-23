Очільник МОЗ України Максим Степанов заявив, що погіршення епідситуації в Україні пов’язане з тим, що світ увійшов у третю хвилю поширення вірусу та циркуляцією на території країни британського штаму коронавірусу.

Так, в Україні справді фіксують більше випадків зараження коронавірусом і смертей від нього. До прикладу, за минулу добу, 22 березня, від ускладнень померли 333 людини, що стало новим рекордом з початку пандемії.

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Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 березня також визнав, що ситуація з поширенням COVID-19 на території України погіршується.

Нас чекає ще дуже важкий період. Сьогодні у нас встановлений антирекорд щодо кількості померлих: вперше в країні цифра перетнула (позначку в) 300 громадян, які пішли з життя через COVID за одну добу,

– сказав Степанов.

Очільник МОЗ порівняв тижневі дані щодо епідемії. За минулий тиждень "значно зросла кількість нових випадків хвороби".

"Якщо позаминулого тижня зафіксували 60 748 випадків, а минулого тижня – 86 708, захворіли майже на 26 тисяч громадян більше", – додав глава МОЗ.

Міністр також зазначив, що збільшилася кількість людей на лікарняних ліжках: станом на ранок понеділка у лікарнях було 36 600 із COVID або підозрою на нього.

За весь час пандемії в Україні (дані станом на 23 березня):

захворіло – 1 565 732 особи;

одужало – 1 268 886 осіб;

летальних випадків – 30 431;

проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу