Степанов назвав умови своєї відставки з МОЗ

Очільник МОЗ Максим Степанов назвав умову, за якої подасть у відставку з Кабінету міністрів. Він також заявив, що не писав ніякої заяви на звільнення.

В ефірі одного з телеканалів Максим Степанов заявив, що не писав заяву про відставку. Він також зауважив, що для того, аби його зняли з посади, це рішення має підтримати необхідна кількість депутатів.

До теми Зеленський особисто просив міністрів писати заяви про відставку, – ЗМІ

Максим Степанов “На табло у Верховній раді за цю постанову про відставку повинно загорітися 226 голосів. У нас же чітко встановлено законодавством, що будь-якого члена уряду призначає та звільняє парламент”.

Відставка Степанова: що відомо

Ввечері 14 травня прессекретарка глави Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Наприкінці квітня заявили, що питання відставки Степанова можуть розглянути на позачерговому засіданні уряду. Тоді за позачергове засідання щодо відставки очільника МОЗ підписалося більш ніж 150 депутатів.

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі Президента й Кабміні.

Приблизно тоді ж Ярослав Железняк з партії "Голос" розповів, що 13 листопада Кабмін підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.

До слова, починаючи з травня 2020 року активісти та громадські організації періодично проводили протести за відставку Степанова. В основному така реакція активістів виникала через певні рішення міністра в питаннях бюджету. Учасники благодійного фонду "Пацієнти України" давно підозрюють Степанова у фінансових оборудках.

Хто може замінити Максима Степанова на посаді очільника МОЗ?

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що наступним міністром охорони здоров'я може стати заступник Степанова та головний санлікар країни Віктор Ляшко.

Арахамія додав, що у випадку відсутності заяви на звільнення від Степанова, необхідно буде піти іншим шляхом. Тоді процедура буде на 2 дні довшою.