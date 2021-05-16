Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував кадрові зміни в Кабміні, зокрема, ймовірну відставку очільника МОЗ Максима Степанова.
До речі Степанов назвав умови своєї відставки з МОЗ
Степанов не хоче йти у відставку
За словами Арахамії, добровільно Степанов йти з посади не збирається. Однак його звільнення готові підтримати 95 – 99% фракції.
Степанов не хоче звільнятись,
– сказав Арахамія.
Чому Степанова хочуть звільнити
Нардеп назвав одну з причин відставки Степанова. За його словами, це менеджерські помилки при організації процесу вакцинації, адже Україна отримала препарати пізніше, ніж інші країни.
Що відомо про відставку Степанова
- 14 травня стало відомо, що кількох міністрів можуть відправити у відставку. Серед них називали ім'я Степанова.
- У той день до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку глави МОЗ.
- Чутки про ймовірну відставку Степанова були давно. Нардеп Давид Арахамія у квітні зазначав, що члени фракції "Слуги народу" таки обговорять можливе звільнення міністра.
- До слова, після подання Шмигаля Арахамія заявив, що ймовірним кандидатом на посаду Степанова є Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України.