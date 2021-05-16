Степанов не хоче звільнятись, – Арахамія

Давид Арахамія заявив, що Максим Степанов не хоче покидати свою посаду. За словами нардепа, серед причин ймовірної відставки міністра є менеджерські помилки при організації вакцинації.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував кадрові зміни в Кабміні, зокрема, ймовірну відставку очільника МОЗ Максима Степанова.

До речі Степанов назвав умови своєї відставки з МОЗ

Степанов не хоче йти у відставку

За словами Арахамії, добровільно Степанов йти з посади не збирається. Однак його звільнення готові підтримати 95 – 99% фракції.

Степанов не хоче звільнятись,

– сказав Арахамія.

Чому Степанова хочуть звільнити

Нардеп назвав одну з причин відставки Степанова. За його словами, це менеджерські помилки при організації процесу вакцинації, адже Україна отримала препарати пізніше, ніж інші країни.

Що відомо про відставку Степанова