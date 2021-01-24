Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже у лютому 2021 року Україна може отримати нову вакцину від коронавірусу. Невдовзі мають підписати ще один контракт.

Втім, від якого саме поставника Степанов не сказав. Про це міністр розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Розповісти усі деталі обіцяє після того, як підпишуть договір.

Я не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що на цьому тижні ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти,

– сказав Степанов.

Зараз відомо, що Україна розраховує на 700 тисяч доз вакцин від компанії Sinovac і ще 210 тисяч Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.

Крім цього, нещодавно в парламенті України зареєстрували законопроєкт, який дозволить використання 5 вакцин проти коронавірусу. У перелік потрапили такі препарати:

від Pfizer та BioNTech,

Sinovac Biotech,

Moderna,

Sinopharm,

AstraZeneca.

До слова. Глава уряду Денис Шмигаль наголошував, що Україна веде перемовини з щонайменше 6 виробниками вакцин проти COVID-19. Також можливо, що у першій партії будуть препарати одразу від 3 виробників.



4 етапи вакцинації в Україні / Інфографіка 24 каналу