Степанов: Ще одна вакцина від COVID-19 може з'явити в Україні вже в лютому
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вже у лютому 2021 року Україна може отримати нову вакцину від коронавірусу. Невдовзі мають підписати ще один контракт.
Втім, від якого саме поставника Степанов не сказав. Про це міністр розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Розповісти усі деталі обіцяє після того, як підпишуть договір.
Я не виключаю, що у нас буде вакцина ще одного виробника. Сподіваюся, що на цьому тижні ми укладемо договір і тоді зможемо про це розповісти,
– сказав Степанов.
Зараз відомо, що Україна розраховує на 700 тисяч доз вакцин від компанії Sinovac і ще 210 тисяч Pfizer. Їх постачатимуть в межах механізму COVAX.
Крім цього, нещодавно в парламенті України зареєстрували законопроєкт, який дозволить використання 5 вакцин проти коронавірусу. У перелік потрапили такі препарати:
- від Pfizer та BioNTech,
- Sinovac Biotech,
- Moderna,
- Sinopharm,
- AstraZeneca.
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