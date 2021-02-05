Міністерство охорони здоров'я досягло високих результатів у боротьбі з коронавірусом. Це дозволило врятувати багато життів українців.

Джерело: 24 канал

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на годині запитань до уряду у Верховній Раді.

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МОЗ шукало баланс між епідеміологічними заходами та економічним життям країни та намагалося стримати поширення коронавірусу в Україні, щоб втрати на цій війні були якомога меншими,

– заявив він.

Результати карантину в Україні

Степанов вважає, що головна мета на цьому етапі пандемії досягнута. Україна перебуває на 34 місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу.

Максим Степанов “Хтось шукає чергову змову, але в Україні у три рази менша смертність, ніж у Великій Британії, та у два рази, ніж у Франції. Це результат наших карантинних заходів”.

Він наголосив, що всі епідеміологічні заходи в Україні мали чітку послідовність.

"В нас був етап адаптивного карантину, коли коронавірус почав стрімко поширюватись, перейшли до загальнонаціональних обмежень. Через економічно ситуації, ми не змогли водити жорсткіші обмеження, тому запровадили карантин вихідного дня, який піддався критиці. Але це дозволило досягти основного – стабілізація ситуації, а потім зниження кількості хворих", – заявив міністр.

Коронавірус в Україні коротко: