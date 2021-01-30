Степанов озвучив головну проблему вакцинації проти COVID-19 в Україні

Проблема щеплень проти коронавірусу в Україні не у відсутності вакцин, а у кількості людей, готових вакцинуватися. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, таких усього 39%.

Джерело: "Свобода слова Савіка Шустера"

Максим Степанов вважає, що така мала кількість охочих зробити щеплення пов'язана з тим, що надто багато непрофесіоналів коментують вакцинацію. Натомість слухати слід тільки фахівців.

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29 січня глава МОЗ (Міністерства охорони здоров'я) заявив, що серед українців готові вакцинуватися проти коронавірусу тільки 39%.

38% медичних працівників, які працюють в лікарнях, надають допомогу хворим на COVID-19, екстренна медична допомога, включаючи водіїв, і це мобільні бригади, які вакцинуються та входять в перший етап,

– зазначив міністр.

На жаль, Степанов не вказав, звідки саме йому відома ця цифра.

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Степанов вважає, що низькі показники охочих вакцинуватися пов'язані з тим, що люди без медичної освіти коментують питання вакцинації.

У нас вважають всі, що питання вакцинації обов'язково треба прокоментувати. Якою вакциною вакцинуватися, чи гарна вона, чи ні. Вибачте, будь ласка. Я лікар за освітою, та й то не дозволяю собі коментувати ці питання,

– обурений глава МОЗ.

Він переконаний, що в Україні достатньо експертів-медиків, яких, власне, і слід слухати.

"Я точно можу сказати, що ми будемо вакцинуватися безпечною вакциною, яку допустять на ринок України, коли скажуть, що вона ефективна та безпечна", – підсумував Максим Степанов.

До слова, головний санлікар України Віктор Ляшко цього ж дня, 29 січня, повідомив, що початок вакцинації проти коронавірусу розпочнеться приблизно 15 лютого. Першочергово щеплення отримають медики, літні люди та тяжкохворі.



План вакцинації для України / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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