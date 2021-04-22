Очільник МОЗ заявив в ефірі одного з українських телеканів, що окремі дози вакцини проти коронавірусної інфекції могли бути зіпсовані з технічних причин.

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Максим Степанов зазначив, що деякі дози дійсно могли бути зіпсовані з якихось технічних моментів.

Але таких речей – утилізації залишкових доз – не було,

– заявив він.

Міністр також нагадав, що в Україні більше не вакцинують громадських діячів залишковими дозами, а пріоритетні лише групи ризику.

Утилізація залишкових доз: що про це відомо

Джерело: Віктор Ляшко для "Української правди"

У березні в Україні стало відомо, що медики утилізували приблизно 199 доз вакцини проти COVID-19 AstraZeneca. Як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, близько 200 доз препарату CoviShield не використали через пошкодження флаконів.

У лютому 2021 року лікарка-інфекціоністка з Чернівецької обласної лікарні Ольга Кобевко розповіла, що медикам доводиться утилізувати невикористані дози вакцини проти коронавірусу.

Джерело: телеканал "Дом"

Звідки беруться "залишкові дози"

Один флакон із вакциною Covishield (AstraZeneca) містить 10 доз препарату. Після відкриття флакона вакцину можна використати протягом 6 годин. Однак, якщо протягом цього часу не ввести вакцину, вона стає непридатною для застосування.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу