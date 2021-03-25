Степанов підтвердив, що Індія зупинила експорт вакцини

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Україна використовує всі можливості для отримання від уряду Індії дозволу на експорт вакцини від коронавірусу.

Очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що до кінця березня Україна мала б отримати ще 1,5 мільйон доз. Наразі потрібний дозвіл на експорт вакцин.

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Ми не припиняємо працювати з індійськими партнерами щодо відвантаження законтрактованих і проплачених вакцин AstraZeneca CoviShield. Дійсно, є проблема з отриманням дозволу на експорт вакцин. Ми працюємо по різних каналах, і Прем'єр-міністр, і Президент країни,

– повідомив Максим Степанов.

Водночас міністр додав, що є нерозуміння з боку індійського уряду щодо тієї дискусії, яка розпочалася в Україні стосовно вакцини, виробленої на потужностях індійського Інституту сироватки крові.

Чому припинили експорт вакцини

Вчора, 25 березня Індія призупинила експорт вакцини проти коронавірусу AstraZeneca, виробленої Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India). Рішення пояснили нестачею препарату на внутрішньому ринку.

Уряд Індії дозволив з 1 квітня вакцинацію всіх жителів країни старше 45 років. Влада замовила у Serum Institute of India близько 141 мільйон доз.

Крім того, українське МОЗ отримало повідомлення від Serum Institute of India про рішення, відтермінувати наступне постачання через інформаційну кампанію, яку "розгорнули проти індійської вакцини" в Україні.

Це єдина вакцина, яку має Україна

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини AstraZeneca – 500 тисяч доз, їх вистачить на щеплення проти COVID-19 для 250 тисяч людей.

Термін придатності пів мільйона індійських вакцин проти коронавірусу, які Україна отримала 23 лютого, закінчується 23 червня 2021 року.