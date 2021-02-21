Степанов показав уже відвантажені в Україну 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca: відео
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що проконтролював відвантаження першої партії доз вакцини проти коронавірусу індійського виробництва.
Джерело:фейсбук Максима Степанова
Перші 500 тисяч доз AstraZeneca спакували в Україну
Про відвантаження вакцин Максим Степанов повідомив 21 лютого. За його словами, вакцина уже прямує в Україну.
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Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ,
– написав очільник МОЗ.
За його словами наразі вакцину транспортують до Мумбая. Далі її відправлять вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України.
"Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", – наголосив Максим Степанов.
Степанов показав відеодоказ відвантаження вакцин
На відео Степанов показав одну з палет, в якій перебувають вакцини, і розповів, що на ній є наліпка з усіма даними, куди прямує вантаж. Іншу палету, за словами міністра, вже завантажили в авто.
Що розповів Степанов про вакцину
- Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії.
- Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання.
- Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.
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