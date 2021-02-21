Степанов показав уже відвантажені в Україну 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca: відео

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що проконтролював відвантаження першої партії доз вакцини проти коронавірусу індійського виробництва.

Перші 500 тисяч доз AstraZeneca спакували в Україну

Про відвантаження вакцин Максим Степанов повідомив 21 лютого. За його словами, вакцина уже прямує в Україну.

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Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ,

– написав очільник МОЗ.

За його словами наразі вакцину транспортують до Мумбая. Далі її відправлять вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України.

"Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", – наголосив Максим Степанов.

Степанов показав відеодоказ відвантаження вакцин

На відео Степанов показав одну з палет, в якій перебувають вакцини, і розповів, що на ній є наліпка з усіма даними, куди прямує вантаж. Іншу палету, за словами міністра, вже завантажили в авто.

Що розповів Степанов про вакцину

Oxford/AstraZeneca – це спільна розробка Оксфордського університету та британсько-шведської компанії AstraZenecа, що має потужності для виробництва в Індії.

Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована ВООЗ та рекомендована до екстреного використання.

Serum Institute постачає свою продукцію в 140 країн світу.

Зверніть увагу: попередньо у МОЗ обіцяли, що вакцина AstraZeneca приїде в Україну 16 або 17 лютого.

19 лютого очільник українського МОЗ Максим Степанов полетів до Індії. Він вирішив особисто привезти в Україну першу партію вакцини індійського виробництва.