Степанов показав уже відвантажені в Україну 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca: відео

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що проконтролював відвантаження першої партії доз вакцини проти коронавірусу індійського виробництва.
Про відвантаження вакцин Максим Степанов повідомив 21 лютого. За його словами, вакцина уже прямує в Україну.
До теми Вакцина стала прокляттям для Степанова, – ведуча 24 каналу про "втечу" міністра в Індію
Сьогодні особисто проконтролював відвантаження першої партії вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне. 500 000 доз вакцини їдуть до України, і далі будуть розподілені між регіонами згідно з планом МОЗ,
– написав очільник МОЗ.
За його словами наразі вакцину транспортують до Мумбая. Далі її відправлять вантажним літаком з зупинкою в Стамбулі і вже днями вакцина прибуде до України.
"Під час транспортування буде дотримано всіх температурних вимог, які необхідні для збереження якості вакцин", – наголосив Максим Степанов.
На відео Степанов показав одну з палет, в якій перебувають вакцини, і розповів, що на ній є наліпка з усіма даними, куди прямує вантаж. Іншу палету, за словами міністра, вже завантажили в авто.
Зверніть увагу: попередньо у МОЗ обіцяли, що вакцина AstraZeneca приїде в Україну 16 або 17 лютого.
19 лютого очільник українського МОЗ Максим Степанов полетів до Індії. Він вирішив особисто привезти в Україну першу партію вакцини індійського виробництва.