Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов 6 травня в ефірі одного з українських телеканалів. За його ж словами, до нашої країни також у травні прибуде мільйон доз вакцини Sinovac із Китаю.

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AstraZeneca

Глава МОЗ Степанов повідомив, що 6 травня спілкувався із власником Serum Institute. Це саме та компанія, яка виробляє в Індії вакцину проти COVID-19 за ліцензією AstraZeneca.

Він обіцяє, що уряд Індії надасть дозвіл на експорт вакцин... Щонайменше 500 тисяч доз очікуємо цього місяця. Ще 1,4 мільйона доз AstraZeneca очікуємо з ініціативи COVAX,

– розповів міністр.

Нагадаємо, Індія в кінці березня зупинила експорт вакцини AstraZeneca через підвищений попит на внутрішньому ринку.

Pfizer

Україна очікує партію вакцин від Pfizer у травні. "Ми очікуємо в травні. До 20 травня повинні прийти до 500 тисяч доз вакцини", – сказав Степанов.

Sinovac

"Ще ми очікуємо мільйон доз Sinovac у травні", – додав Глава МОЗ. Це вакцина з Китаю під назвою CoronaVac.

Максим Степанов також запевнив, що партнери України, з якими наша країна уклала контракти, в травні – липні "суттєво збільшать поставки". Це, на думку очільника МОЗ, дасть змогу Україні прискорити вакцинацію проти коронавірусу.

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