Степанов пообіцяв публічно вакцинуватися разом із Зеленським

Міністр охорони здоров'я заявив, що планує публічно вакцинуватися від COVID-19. Максим Степанов планує зробити щеплення від коронавірусу разом з президентом Володимиром Зеленським.

Про це Степанов заявив 1 березня під час брифінгу. Він заявив, що хоче вакцинуватися публічно, щоб розвіяти страхи українців.

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Міністр охорони здоров'я зауважив, що отримає вакцину першим, а після нього це зробить Володимир Зеленський. Вони будуть вакцинуватися препаратом Covishield.

Протягом 2 місяців ведеться сильна інформаційна війна проти вакцинації. Антивакцинатори використовують будь-які нісенітниці. Для того, щоб розвіяти страхи, що виникають у людей щодо вакцинації, внесли зміни до Національного плану щеплень. Це дає нам можливість вакцинуватися публічно,

– пояснив він.

Одразу ж після невеликого брифінгу, очільник МОЗ зробив щеплення першої дози вакцини Covishield. Перед вакцинацією міністру поставили низку запитань щодо стану його здоров'я, а також поміряли артеріальний тиск.

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Що варто знати про вакцинацію в Україні

Вакцинація в Україні проти коронавірусної хвороби стартувала 24 лютого. Перше щеплення зробили медику – Горенко Євгену Васильовичу.

А вже 25 лютого на Донбасі розпочали вакцинацію українських військових. Вакцина надійшла до 66-го військового госпіталю.

Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що у 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.

Згідно з даними МОЗ , станом на 1 березня першу дозу вакцини отримали 3 141 людина.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу