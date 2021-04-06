Очільник МОЗ Максим Степанов розповів про те, чи можливе сформування колективного імунітету проти коронавірусної інфекції в Україні у 2021 році. За його словами, протягом тижня Україна може законтрактувати ще 10 мільйонів доз вакцин.

За словами Степанова, протягом 2021 в Україні повинні вакцинувати переважну більшість населення для того, щоб був сформований колективний імунітет.

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В Україні загалом нараховано 34 мільйони дорослого населення, яке слід вакцинувати. Глава МОЗ пояснив, що країна досягне колективного імунітету, коли буде щеплено близько 70% з цієї кількості людей.

Коли ми говоримо про колективний імунітет, то він почне формуватися від 60-70% щеплених громадян. Від 34 мільйонів, скажімо, 70% – це близько 24 мільйони громадян. Далі щодо наших потужностей. На сьогодні, навіть якщо ми залучимо не всі потужності, а 30% кабінетів щеплення, які є в країні… Ми у змозі робити близько 6 мільйонів щеплень в місяць,

– заявив Максим Степанов.

Міністр пояснив, що якщо в Україні будуть залучені всі кабінети щеплень – буде здійснено близько 13,5 мільйонів щеплень на місяць.

"Це наші потужності у достатньо спокійному режимі", – додав він.

Також Максим Степанов нагадав, що станом на 5 квітня Україною законтрактовано 22 мільйони доз вакцин (14 мільйонів – прямі контракти, 8 мільйонів – COVAX).

Я думаю, що найближчими днями ми оголосимо про контрактування ще щонайменше 10 мільйонів доз вакцин. І ми говоримо саме про ті вакцини, які згідно з контрактами, повинні поступити протягом 2021 року!

– заявив очільник МОЗ.

Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу