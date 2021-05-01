Степанов пояснив, чому вакцини проти COVID-19 не продають в аптеках

Вакцину проти коронавірусу не можна придбати в аптеці. Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пояснив, чому це так.

Також він пообіцяв сприяння тим, хто зможе вивести вакцину проти COVID-19 на комерційний ринок. Відповідну заяву Степанов зробив 30 квітня в ефірі одного з українських телеканалів.

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Чому вакцини проти коронавірусу не продають в аптеках

Появи у вільному продажу в аптеках вакцин проти коронавірусу найближчим часом в Україні очікувати не варто. І річ не в нашій країні – адже такого ринку немає ніде у світі.

У цьому переконаний очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. Він спробував відповісти на запитання, чому ж українці не можуть самостійно купувати вакцину.

Щодо комерційного ринку. Будь ласка, до всіх, у кого є можливість поставити в Україну вакцину, яка зареєстрована на території України, на комерційний ринок – ми будемо цьому сприяти,

– запевнив Максим Степанов.

Та при цьому наголосив, що "немає жодної компанії, яка б прийшла і сказала: "У нас є можливість, ми законтрактували, ми хочемо поставляти, допоможіть нам це зробити". І додав, що:

Комерційного ринку у світі не існує.

Натомість існує тотальний дефіцит вакцин та зриви поставок.

У будь-якому випадку, як заявив Степанов, "МОЗ не займається поставкою вакцин на комерційний ринок, і ніколи займатися такими поставками не буде".

Зауважимо, вакцину проти коронавірусу виробники наразі постачають за принципом(G-to-G), тобто продають її тільки урядам країн. Або у рамках міжнародної співпраці в ініціативах на кшталтВ Україні ж процес безоплатної вакцинації триває. Записатися у чергу можна, наприклад, через додаток



Як українцю записатися на вакцинацію / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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