Степанов пояснив, чому вакцину закуповуватимуть через посередника з "сумнівною репутацією"
Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac має з'явиться в Україні вже в лютому. Вакцинація розпочнеться одразу. Її отримають 355 тисяч громадян. Втім, до посередника і вакцини досі виникають питання.
Про контракт з Sinovac
Українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech. У ЗМІ його називають сумнівним. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі 24 каналу пояснив, чому ми закуповуємо вакцину через посередника.
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За його словами, укладення відповідного контракту – це була вимога компанії Sinovac. Вони вирішили продавати вакцину через світову кампанію, тож, за словами міністра, ми повинні з повагою ставитись до цього рішення.
На наше прохання укласти пряму угоду вони сказали, що "Лекхім" – їхні партнери в Україні. Це все підтверджено листами,
– пояснив Степанов.
Зараз перемовини перебувають на фінальній стадії. Україна чекає на підписання відповідних угод.
Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX на кінець першого – початок другого кварталу 2021 року.
Хто насамперед отримає щеплення
Спершу вакцинуватимуть:
- медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус;
- військових ООС;
- людей похилого віку.
Дивіться відео 24 каналу: Степанов про закупівлю вакцини
Джерело: 24 канал
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