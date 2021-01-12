Вакцина від коронавірусу китайської компанії Sinovac має з'явиться в Україні вже в лютому. Вакцинація розпочнеться одразу. Її отримають 355 тисяч громадян. Втім, до посередника і вакцини досі виникають питання.

Про контракт з Sinovac

Українська компанія "Лекхім" уклала контракт з Sinovac Biotech. У ЗМІ його називають сумнівним. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі 24 каналу пояснив, чому ми закуповуємо вакцину через посередника.

До теми Ефективність COVID-вакцини від Sinovac, яку замовила Україна, нижча 60%, – ЗМІ

За його словами, укладення відповідного контракту – це була вимога компанії Sinovac. Вони вирішили продавати вакцину через світову кампанію, тож, за словами міністра, ми повинні з повагою ставитись до цього рішення.

На наше прохання укласти пряму угоду вони сказали, що "Лекхім" – їхні партнери в Україні. Це все підтверджено листами,

– пояснив Степанов.

Зараз перемовини перебувають на фінальній стадії. Україна чекає на підписання відповідних угод.

Довідка. Нещодавні випробування вакцини проти COVID-19 у Бразилії показали, що її ефективність становить менше ніж 60%. Про це повідомили місцеві ЗМІ.



Раніше міністр Максим Степанов заявляв, що Україна отримає цей препарат лише у тому випадку, якщо його ефективність становитиме не менше 70%.

Водночас Україна очікує на перші постачання вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 за програмою COVAX на кінець першого – початок другого кварталу 2021 року.

Хто насамперед отримає щеплення

Спершу вакцинуватимуть:

медичних працівників, які працюють з хворими на коронавірус;

військових ООС;

людей похилого віку.

Дивіться відео 24 каналу: Степанов про закупівлю вакцини