Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, через які перевірки має пройти російська вакцина проти коронавірусу "Спутник V", аби потрапити на український ринок.

Це єдиний лікарський засіб, навколо якого є така кількість політики, розповів Степанов на щоденному ранковому брифінгу, пише 24 канал.

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Він нагадав, що 6 січня харківська компанія "Біолік" подала заявку до Державного експертного центру на дозвіл продавати в Україні російську вакцину.

Але крім цього, за словами Степанова, компанія ще повинна подати реєстраційну форму, а також досьє, в якому має бути чітко доведена безпечність препарату та показані результати трьох фаз клінічних випробувань.

За результатами усіх цих подань можливо буде говорити про якість препарату. Нарешті ми хоч побачимо не якісь там політичні гасла, а що таке ця російська вакцина,

– наголосив Степанов.

Він переконаний, що Україна зможе забезпечити себе вакциною проти коронавірусу від провідних світових виробників, які подають заявки відкрито і якісно, "не влаштовуючи інформаційну війну".

Коротко про російську вакцину