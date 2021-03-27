Степанов прогнозує до 25 тисяч нових хворих на коронавірус українців на добу

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що ситуація з коронавірусом ще декілька тижнів буде погіршуватися.

Погіршення ситуації з розповсюдженням захворювання МОЗ пов'язує з поширенням "британського" штаму коронавірусу.

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Максим Степанов зазначив, що МОЗ протягом двох-трьох тижнів прогнозує зростання нових випадків до 25 тисяч на добу.

Коли ми прогнозуємо, ми, звичайно, прогнозуємо збільшення. В кінцевому випадку, по наших розрахунках, ми можемо вийти на 25 тисяч захворювань на день,

– заявив очільник МОЗ.

За його словами, третя хвиля коронавірусу супроводжується новим штамом коронавірусу, який є більш агресивним, ніж інші.

"Важкий період буде у нас попереду, тому що ще два-три тижні ми будемо зростати по різних регіонах. Тому що третя хвиля супроводжується "британським" штамом коронавірусу, він помолодів, втричі більше людей ним заражаються, зменшений інкубаційний період. Дуже багато важких хворих", – додав він.

До слова, за минулу добу, 26 березня, в Україні зафіксували 17 424 нових випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Загалом з початку пандемії захворіла 1 632 131 особа.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 407), Одеській (1 282), Київській (1 273) Дніпропетровській (1 171), областях та м. Київ (1 226).

План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу