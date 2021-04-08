Степанов прогнозує до 30 тисяч COVID-хворих за добу в Україні найближчим часом

Захворюваність на коронавірус в Україні набирає обертів. Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що добова кількість хворих на COVID-19 в Україні зростатиме наступні 10 днів.

В ефірі "Право на владу" на 1+1 Максим Степанов заявив, що добова кількість хворих на коронавірус в Україні може зрости до 30 тисяч. І тут не обійшлося без "британського" штаму коронавірусу.

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Він додав, що в МОЗ прогнозували таке зростання під час третьої хвилі.

Максим Степанов “Ми очікуємо протягом тижня – 10 днів, що будемо ще зростати в рамках до 25 – 30 тисяч... В тому числі за рахунок "британського штаму", який є достатньо важкий, ним більше людей заражається”.

При цьому міністр зауважив, що Україна не рухається за "італійським сценарієм". Тому що криза в Італії настала на початку пандемії й медична система не витримала при кількості хворих 5 – 6 тисяч за добу.

А нині в Україні вже близько 20 тисяч хворих щодня. Адаптивний карантин допомагає, але є області, в яких є проблеми з киснем.

Ситуація з коронавірусом в Україні: