Щеплення проти COVID-19 не стало причиною смерті військової в Одеській області. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у цьому цілком переконаний.

Він зауважив, що країни Європи, Європейська медична агенція, Всесвітня організація охорони здоров'я перевірили вакцину AstraZeneca. І не встановили жодного зв'язку між нею та "будь-якими тромбозами".

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AstraZeneca і тромбози не пов'язані

Очільник міністерства охорони здоров'я України наголосив, що не виявлено "жодного навіть натяку на зв’язок між вакцинацією і смертю людини від якихось захворювань серцево-судинних".

Чим більше ми будемо робити вакцинацій, тим більша кількість людей в абсолютних цифрах буде, умовно кажучи, помирати,

– визнав Максим Степанов.

І уточнив: "Якщо людина щепилася, а наступного дня у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання – це ж жодним чином не пов’язано".

Українська військова на Одещині померла не через вакцинацію

Міністр розповів, що особисто спілкувався з судмедекспертом, який робив розтин померлої жінки. І та людина відповідально заявила, "що натяку немає на жодні тромбози".

Так, це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини,

– переконаний Степанов.

Та у будь-якому випадку медики відстежують та розслідують кожен випадок смерті людини, померлої протягом 30 днів після вакцинації – "незалежно від чого вона померла".

Трагічні випадки в Україні після вакцинації зафіксували вже двічі

У селищі Чорноморське на Одещині 23 березня померла військовослужбовиця, якій кілька днів перед цим зробили щеплення проти коронавірусу. Жінка мала хронічні серцево-судинні та інші супутні захворювання, але протипоказань для вакцинації не було.

У Чернівцях 24 березня помер провізор аптеки військового госпіталю. Його вакцинували проти COVID-19 препаратом Covishield від AstraZeneca 15 березня. Загиблий також мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші хвороби.

За даними МОЗ, від початку вакцинації в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 137 026 людей. З усіх випадків зафіксували 590 "несприятливих подій", але тільки 3 людей недовго були під наглядом лікарів.