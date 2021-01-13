Якщо китайська вакцина для України матиме ефективність менше 70%, виробник відшкодує всі гроші. Очільник МОЗ Максим Степанов зазначив, що для затвердження вакцини світовими регуляторами, зокрема ВООЗ, ефективність повинна становити понад 50%.

Ефективність вакцини потрібно оцінювати вже на фінальних стадіях. Про це в ефірі 24 каналу повідомила народна депутатка фракції "Голос" Ольга Стефанишина.

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Степанов провалив вакцинацію

За її словами, наразі є тільки проміжні оцінки щодо вакцинації. Також великим питанням залишається, коли ж Україна отримає свою дозу.

Пан Степанов і міністерство охорони здоров’я повністю провалили підготовку до процесу вакцинації та власне вакцинацію,

– зазначила Стефанишина.

Вона відзначила, що наразі люди щеплюються у майже 50 країнах світу. Водночас Україна навіть не знає, коли доставлять вакцину і якою вона буде.

Вакцини – безпечні

Нардепка зауважила, що всі вакцини, які зараз досліджують у світі і перебувають на фінальних стадіях випробувань, довели свою безпеку.

Чи повернуть гроші за вакцину

Процес закупівлі вакцини, як відзначила Стефанишина, викликає багато запитань, оскільки саме між китайським виробником і Україною є фірма-прокладка, яка є ексклюзивним постачальником цієї вакцини. Тому не можна знати навіть реальну її ціну, вона може бути в рази меншою.

Виробництво вакцини в Україні

Виробництво вакцини в Україні потребує багато фінансових ресурсів і часу, а в Україні його немає.

Звичайно, це дуже добре, якщо українська компанія колись зможе виробляти вакцину. Але наша задача, перш за все, подолати COVID-19,

– сказала народна депутатка.

Вон також додала: "Підприємство "Медзакупівлі України", яке відповідає за перемовини, дало декілька варіантів закупівлі вакцини для міністерства охорони здоров'я. Ба більше, Степанов почав заважати цим перемовинам і в наказовому порядку змусив все погоджувати з ним".

Зазначимо! Китайська вакцина від COVID-19 компанії Sinovac на випробуваннях у Бразилії показала ефективність у 78%. І саме договір про постачання цієї вакцини уклала Україна. Перша партія кількістю 700 тисяч доз мала б прибути вже у лютому.

Вакцинація в Україні: що відомо

Комітет Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування 6 грудня 2020 року рекомендував парламенту ухвалити проєкт постанови "Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19".

Міністерство охорони здоров'я запропонувало затвердити Національний план на рівні наказу МОЗ, а не Кабінету Міністрів.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 18 грудня зауважив, що основною метою Національного плану вакцинації від коронавірусу є щеплення 50% населення, тобто майже 21 мільйона людей.



Вакцинація в Україні / Інфографіка 24 каналу