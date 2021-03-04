Степанов назвав 4 області, в яких можуть запровадити карантин червоної зони
Максим Степанов заявив, що в Україні є щонайменше ще 4 регіони, в яких можуть запровадити карантин червоної зони. За його словами, це Закарпаття, Вінниччина, Миколаївщина та Львівщина.
Джерело:24 канал
Глава МОЗ зазначив, що у цих областях наразі спостерігається суттєве збільшення випадків зараження коронавірусом. Про це він повідомив в ефірі передачі "Право на владу".
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Занепокоєння МОЗ викликають 4 області
- Занепокоєння у Міністерства охорони здоров'я викликає високий рівень госпіталізації у Вінницькій області.
- У МОЗ також змушені звернути увагу на Миколаївщину та Львівщину – там показник перебуває на "помаранчевому" рівні.
- Найгірша ситуація нині у Закарпатській області, де заповненість ліжок становить 65%.
Максим Степанов роздумує над тим, щоб відправити одного зі своїх заступників для інспекції Закарпаття.
За динамікою вона ближча до того, аби зайти у червоний рівень епідбезпеки,
– додав міністр.
В Україні можуть ввести локдаун: що відомо
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. За його словами, цілком можливо, що уряд запровадить ще один локдаун.
- У ЮНІСЕФ не виключають, що через погіршення епідемситуації через декілька тижнів в країні посилять карантинні обмеження.
- Варто зазначити, що в наразі в Україні діє адаптивний карантин. З 24 лютого вся країна перебуває у помаранчевій зоні.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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