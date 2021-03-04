Степанов назвав 4 області, в яких можуть запровадити карантин червоної зони

Джерело:24 канал
Максим Степанов заявив, що в Україні є щонайменше ще 4 регіони, в яких можуть запровадити карантин червоної зони. За його словами, це Закарпаття, Вінниччина, Миколаївщина та Львівщина.
Глава МОЗ зазначив, що у цих областях наразі спостерігається суттєве збільшення випадків зараження коронавірусом. Про це він повідомив в ефірі передачі "Право на владу".
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Максим Степанов роздумує над тим, щоб відправити одного зі своїх заступників для інспекції Закарпаття.
За динамікою вона ближча до того, аби зайти у червоний рівень епідбезпеки,
– додав міністр.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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