Степанов назвав 4 області, в яких можуть запровадити карантин червоної зони

Максим Степанов заявив, що в Україні є щонайменше ще 4 регіони, в яких можуть запровадити карантин червоної зони. За його словами, це Закарпаття, Вінниччина, Миколаївщина та Львівщина.

Глава МОЗ зазначив, що у цих областях наразі спостерігається суттєве збільшення випадків зараження коронавірусом. Про це він повідомив в ефірі передачі "Право на владу".

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Занепокоєння МОЗ викликають 4 області

Занепокоєння у Міністерства охорони здоров'я викликає високий рівень госпіталізації у Вінницькій області.

У МОЗ також змушені звернути увагу на Миколаївщину та Львівщину – там показник перебуває на "помаранчевому" рівні.

Найгірша ситуація нині у Закарпатській області, де заповненість ліжок становить 65%.

Максим Степанов роздумує над тим, щоб відправити одного зі своїх заступників для інспекції Закарпаття.

За динамікою вона ближча до того, аби зайти у червоний рівень епідбезпеки,

– додав міністр.

В Україні можуть ввести локдаун: що відомо

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 4 березня заявив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. За його словами, цілком можливо, що уряд запровадить ще один локдаун.

У ЮНІСЕФ не виключають, що через погіршення епідемситуації через декілька тижнів в країні посилять карантинні обмеження.

Варто зазначити, що в наразі в Україні діє адаптивний карантин. З 24 лютого вся країна перебуває у помаранчевій зоні.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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