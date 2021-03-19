Степанов розповів, коли в Україну прибудуть нові партії вакцини проти коронавірусу
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Україна отримає нову партію вакцин проти коронавірусу. Прибудуть препарати від AstraZeneca та Novavax.
Джерело:24 Канал
Про це міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, Україна найближчим часом отримає додаткову партію вакцин.
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Коли Україна отримає нові партії вакцин проти коронавірусу
Він додав, що, крім того, в Україні чекають постачання вакцин Sinovac Biotech.
За попередніми домовленостями, ми також чекаємо постачання вже законтрактованої вакцини американської компанії "Новавакс" – 10 млн доз, і індійської розробки Covaxin від Bharat Biotech,
– повідомив Степанов.
Що відомо про вакцину AstraZeneca
- Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.
- Вакцину від AstraZeneca вводять у два прийоми. Інтервал між двома дозами повинен бути від чотирьох до 12 тижнів.
- Препарат є "векторною" вакциною.
- 11 європейських країн за тиждень призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.
- На закиди розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.
- ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.
- Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.
Як записатися на вакцинацію / Інфографіка 24 каналу
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