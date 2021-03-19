Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Україна отримає нову партію вакцин проти коронавірусу. Прибудуть препарати від AstraZeneca та Novavax.

Про це міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, Україна найближчим часом отримає додаткову партію вакцин.

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Коли Україна отримає нові партії вакцин проти коронавірусу

Максим Степанов “1,5 мільйона доз AstraZeneca (CoviShield) очікують виправляння в Україну від індійського інституту. Ми тільки чекаємо дозволу уряду Індії”.

Він додав, що, крім того, в Україні чекають постачання вакцин Sinovac Biotech.

За попередніми домовленостями, ми також чекаємо постачання вже законтрактованої вакцини американської компанії "Новавакс" – 10 млн доз, і індійської розробки Covaxin від Bharat Biotech,

– повідомив Степанов.

Що відомо про вакцину AstraZeneca

Вакцину спільно розробили Оксфордський університет і британсько-шведська компанія AstraZeneca. У різних документах її можна знайти під назвами ChAdOx1 nCoV-19 або AZD1222.

Вакцину від AstraZeneca вводять у два прийоми. Інтервал між двома дозами повинен бути від чотирьох до 12 тижнів.

Препарат є "векторною" вакциною.

11 європейських країн за тиждень призупинили використання вакцини AstraZeneca. Йшлося про ймовірні побічні ефекти, зокрема утворення тромбів.

На закиди розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату.

ВООЗ рекомендувала продовжити вакцинацію цим препаратом.

Європейське агентство лікарських засобів визнало вакцину AstraZeneca безпечною та ефективною.



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