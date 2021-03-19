Степанов розповів, коли в Україну прибудуть нові партії вакцини проти коронавірусу

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Джерело:

24 Канал

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що найближчим часом Україна отримає нову партію вакцин проти коронавірусу. Прибудуть препарати від AstraZeneca та Novavax.

Про це міністр заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, Україна найближчим часом отримає додаткову партію вакцин.

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Коли Україна отримає нові партії вакцин проти коронавірусу

Максим Степанов
“1,5 мільйона доз AstraZeneca (CoviShield) очікують виправляння в Україну від індійського інституту. Ми тільки чекаємо дозволу уряду Індії”.

Він додав, що, крім того, в Україні чекають постачання вакцин Sinovac Biotech.

За попередніми домовленостями, ми також чекаємо постачання вже законтрактованої вакцини американської компанії "Новавакс" – 10 млн доз, і індійської розробки Covaxin від Bharat Biotech,
– повідомив Степанов.

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