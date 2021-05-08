Не вистачає 5 мільйонів доз: скільки вакцин від коронавірусу має закупити Україна

Загалом Україна до кінця 2021 року має отримати 42 мільйони доз вакцин від коронавірусу. Але ця кількість є недостатньою – бракує ще 5 мільйонів доз.
Таку заяву у ефірі одного з українських телеканалів зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, власне про 42 мільйони доз Україна домовилася та вже за них заплатила.
До теми Перші поставки вакцини Novavax в Україну очікуються у липні – серпні
Докладніше
Степанова підкреслив, що Україна разом із COVAX законтрактувала 42 мільйони доз вакцин. Тобто, є підписані контакти та упродовж поточного 2021 року слід очікувати на поставки.
Але нам потрібно ще щонайменше 5 мільйонів доз. У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, щодо збільшення доз вакцин Novavax, і також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо щодо термінів постачання,
– зауважив очільник МОЗ.
Зверніть увагу Степанов пообіцяв 500 тисяч доз вакцини Pfizer упродовж 2 тижнів
Вакцинація в Україні: головне
- Почали щеплювати від коронавірусу 24 лютого. Робили це препаратом CoviShield, який виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників — Оксфордського університету і AstraZeneca.
- 25 березня до аеропорту "Бориспіль" прибув літак з першою партією вакцини CoronaVac від китайської фармкомпанії Sinovac Biotech. У партії – 215 тисяч доз вакцини. Загалом Україна замовила 1,9 мільйона доз CoronaVac. Вакцинація цим препаратом почалася 13 квітня.
- 16 квітня до України прибула перша партія (117 тисяч доз) вакцини Pfizer/BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX.
- 23 квітня в межах COVAX до України доправили 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.
- 30 квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз CoronaVac.
- Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, вже вакцинувались 821 768 людей. Однак завершили процес, тобто зробили друге щеплення, 428 українців.
- За добу 6 травня в Україні виявили 8 404 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Водночас 37 967 українців зробили щеплення.
Як в Україні вакцинують від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу