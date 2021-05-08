Не вистачає 5 мільйонів доз: скільки вакцин від коронавірусу має закупити Україна

Загалом Україна до кінця 2021 року має отримати 42 мільйони доз вакцин від коронавірусу. Але ця кількість є недостатньою – бракує ще 5 мільйонів доз.

Таку заяву у ефірі одного з українських телеканалів зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, власне про 42 мільйони доз Україна домовилася та вже за них заплатила.

До теми Перші поставки вакцини Novavax в Україну очікуються у липні – серпні

Докладніше

Степанова підкреслив, що Україна разом із COVAX законтрактувала 42 мільйони доз вакцин. Тобто, є підписані контакти та упродовж поточного 2021 року слід очікувати на поставки.

Але нам потрібно ще щонайменше 5 мільйонів доз. У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, щодо збільшення доз вакцин Novavax, і також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо щодо термінів постачання,

– зауважив очільник МОЗ.

Зверніть увагу Степанов пообіцяв 500 тисяч доз вакцини Pfizer упродовж 2 тижнів

Вакцинація в Україні: головне

Почали щеплювати від коронавірусу 24 лютого. Робили це препаратом CoviShield, який виготовляють в Індії за ліцензією британських розробників — Оксфордського університету і AstraZeneca.

25 березня до аеропорту "Бориспіль" прибув літак з першою партією вакцини CoronaVac від китайської фармкомпанії Sinovac Biotech. У партії – 215 тисяч доз вакцини. Загалом Україна замовила 1,9 мільйона доз CoronaVac. Вакцинація цим препаратом почалася 13 квітня.

16 квітня до України прибула перша партія (117 тисяч доз) вакцини Pfizer/BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX.

23 квітня в межах COVAX до України доправили 367 тисяч доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

30 квітня Україна отримала ще 500 тисяч доз CoronaVac.

Відповідно до даних Міністерства охорони здоров'я, вже вакцинувались 821 768 людей. Однак завершили процес, тобто зробили друге щеплення, 428 українців.

За добу 6 травня в Україні виявили 8 404 нових хворих на коронавірусну інфекцію. Водночас 37 967 українців зробили щеплення.

– читайте в нашому матеріалі.



Як в Україні вакцинують від коронавірусу / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу